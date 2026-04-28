Altın fiyatlarında son dakika! 28 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.762 TL ve ons fiyatı 4.670 dolardan güne başladı. Orta Doğu’daki belirsizlik sebebiyle yüksek seyreden petrol fiyatlarına ve yarınki FED faiz kararının ardından şahin mesajların gelebileceğe dikkat çeken analistler, bu 2 sebebin sarı metali baskıladığını aktarıyor. Ons için 4.675 doların kritik destek olduğu belirtilirken, bu seviyenin altındaki fiyatlamalar ‘olumsuz’ görülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları haftaya zayıf bir başlangıç yaparak, dünkü işlemlerde %-0,59 geriledi ve 4.681 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons altın TSİ 06:00 itibarıyla 4.670 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, fiyatlarda “yatay aşağı” bir eğilim dikkat çekiyor. Piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, yaklaşan merkez bankası kararları öncesinde altının “bekle-gör” konumuna geçtiği görülüyor.

Altın tehlikeli sularda! Düşüş sürüyor: 2 kritik uyarı

28 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

İç piyasalarda da 28 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.762 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki tabelalarda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 6.780 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı 11.090 TL’den gerçekleşiyor. Spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat makasının oldukça kapandığı da görülürken, 1 kilo altında bu fark 325 dolara kadar düştü.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump ve ulusal güvenlik ekibi, dün İran’ın tarafından sunulan ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öneren son teklifi görüştü. Ancak iki ülke arasındaki belirsizlik devam ederken, petrol fiyatları da yüksek seyrini koruyor. Bugünkü işlemlerde de petrol vadeli fiyatı 108,00 doların üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları da yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesini yaşamaya devam ediyor.

DİKKATLER FED’E ÇEVRİLDİ

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD’de de mart ayında enflasyonda hızlı artışa sebep olmuştu. Bu etkinin nisan ve sonraki aylarda da devam edebileceği öngörülürken, ABD Merkez Bankasından faiz indirimi beklentileri de oldukça zayıflamıştı. Yarınki toplantıda da FED’den faizi sabit tutması beklenirken, piyasalar Başkan Powell tarafından verilecek mesajlara odaklanacak. FED Başkanının da enflasyonu öne çıkaran mesajlar vermesi halinde altın fiyatlarındaki baskının artabileceği uyarıları yapılıyor.

Altın tehlikeli sularda! Düşüş sürüyor: 2 kritik uyarı

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler küresel piyasalarda enflasyon şoklarına ilişkin korkuların arttığını, merkez bankalarının da faiz oranlarını sabit tutması veya hatta ilerleyen dönemde artırmasının muhtemel olabileceğini aktararak, “Bu ‘şahin’ gerçeklik, getirisi olmayan altın için kötü haber” uyarısında bulunuyor. Öte yandan Orta Doğu’da devam eden kaos ve belirsizliğin FED’in 2026'da faiz indirimine gitme umutlarını ortadan kaldırdığını da aktaran analistler, “Uzatılan ateşkes, piyasa aslında belirsizliği de uzatıyor. Ve ateşkese rağmen Hürmüz Boğazının açılmaması, endişeleri artırdı” diye konuşuyor.

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Ons altında ocak ayında test edilen 5.600 dolar zirvesinden başlayan düşüşün, mart ayında 4.100 dolara kadar devam ettiğini aktaran analistler, “Ardından başlayan yükselişte ise bu hareket alanının FİBO 38,2 ve FİBO 50,0 noktaları arasında bir sıkışma var. Bu noktalar 4.675 dolar ve 4.850 dolar bandında bulunuyor. Bugün fiyatlar alt banda daha yakın, dolayısıyla 4.675 doların aşağı kırılması altın için iyi bir senaryo olmaz” yorumunda bulunuyor.

