Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yapıldı. İki oturumda gerçekleşen sınav süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB daha önce yayımladığı takvimle LGS sonuç tarihini duyurmuştu. Peki, LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç tarihi ve sürecin ayrıntıları...

Ortaokulların 8'inci sınıflarında okuyan 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvuru yaptığı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün iki oturum halinde yapıldı. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı, 10.45'te, sayısal bölümlerden oluşan 2.oturumu ise 12.50'de sona erdi. LGS'de sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Peki, LGS 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihini duyurdu

LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirildi.

İlk kez talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtılacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihini duyurdu

YERLEŞTİRME TAKVİMİ

10 Temmuz 2026 – Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

10 Temmuz 2026 – Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

13-24 Temmuz 2026 – Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 – Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

5 Ağustos 2026 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

5-7 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

10-12 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

14 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2026 – Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması.

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