Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu’daki belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık sebebiyle 3 haftanın zirvesine yöneldi ve 110 dolara yaklaştı. Geçen hafta başından itibaren yaklaşık %20’lik fiyat artışı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 28 Nisan Salı gecesinden geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatında artış yapıldı. 3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da belirsizlik devam ederken petrol fiyatlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol fiyatı vadeli işlemlerde dün 109,77 doları test etti. Bugünkü ilk işlemlerde ise 109,20 dolara yakın gergin bekleyiş devam ediyor. Brent fiyatı son olarak 7 Nisan tarihinde bu seviyeleri görmüştü. Böylece petrol 3 haftanın zirve seviyelerine yönelmiş oldu.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Piyasalarda bu hafta başında İran tarafından ABD’ye iletilen son teklifin yansımaları takip ediliyor. Tahran yönetimi; ABD’nin ablukasının sona ermesini ve Hürmüz Boğazının açılmasını teklif ederken, nükleer konuların görüşülmesinin ise sonraya bırakılmasını önerdi. ABD Başkanı Donald Trump ve ulusal güvenlik ekibinin İran’ın bu teklifini görüştüğü belirtilirken, henüz net gelişme yaşanmadı.

Petrol 3 haftanın zirvesinde! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

AKARYAKITA ZAM

Petrol fiyatında geçen haftaki %16,50’lik artışın ardından bu haftanın ilk 2 işlem gününde de %3’e yaklaşan yükseliş, içeride akaryakıt fiyatlarına da “zam” olarak yansıdı. 28 Nisan Salı gecesinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,28 TL ve benzin grubunda 0,95 TL fiyat artışına gidildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son fiyat artışının ardından 3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa

-Benzin: 63,72 TL

-Motorin: 71,59 TL

İstanbul Asya

-Benzin: 63,57 TL

-Motorin: 71,47 TL

Ankara

-Benzin: 64,69 TL

-Motorin: 72,73 TL

İzmir

-Benzin: 64,97 TL

-Motorin: 73,00 TL

1 MİLYAR VARİLLİK KAYIP!

Dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazının yaklaşık beşte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, günde yaklaşık 20 milyon varil petrolün bundan etkilendiğini ve savaşın başından itibaren 1 milyar varillik arzın piyasadan çekildiğini ifade ediyor.

NORMALLEŞME 4-6 AY SÜREBİLİR

ABD merkezli danışmanlık şirketi Lipow Oil Associates; normal piyasa koşullarına dönüşün aylar süreceğini, öncelikle madenlerin temizlenmesi ve üretimin yeniden başlatılması gerektiğini bildirdi. Nakliye sürelerini de hesaba katan Lipow, petrol piyasalarının istikrara kavuşmasının 4-6 ay sürebileceğini, stoklar kritik seviyelere yaklaştıkça fiyatların da bu süre zarfında yüksek kalmasının muhtemel olduğunu tahmin ediyor.

