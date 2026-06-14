Kuveyt'te yapılan yeni bir araştırma, şekerin tamamen kesilmesinin her zaman sağlıklı sonuçlar vermeyebileceğini, bazı durumlarda bağırsak sağlığı ve metabolizmayı olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

Kuveyt’teki Dasman Diyabet Enstitüsü’nde görev yapan baş araştırmacı ve immünoloji-mikrobiyoloji bölümü başkanı Dr. Rasheed Ahmad, düşük yağlı bir diyetten tüm sükrozun (sofra şekeri) çıkarılmasının beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bulgular, Chicago’da düzenlenen Endocrine Society Annual Meeting’de sunuldu.

New York Post'un aktardığı habere göre, 16 hafta süren çalışma kapsamında fareler iki gruba ayrıldı. Bir grup düşük yağlı ama sükroz (sofra şekeri) içeren diyetle, diğer grup ise tamamen sükrozsuz düşük yağlı diyetle beslendi. Araştırmacılar bu süreçte glikoz toleransı, insülin duyarlılığı, hormon seviyeleri, bağırsak bakterileri ve karaciğer ile bağırsaklardaki iltihaplanma gibi birçok parametreyi inceledi.

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ŞEKERİ TAMAMEN KESİLEN GRUPTA OLUMSUZ DEĞİŞİMLER TESPİT EDİLDİ

Deneyin sonunda her iki gruptaki kilo alımı benzer kalırken, şekeri tamamen kesilen grupta glikoz kontrolünde bozulma, insülin direnci, bağırsak mikrobiyotasında dengesizlik, bağırsak iltihabı ve yağlı karaciğer hastalığıyla ilişkili olumsuz değişimler tespit edildi. Araştırmacılar bu durumun, bağırsak mikrobiyotasının dengesi için şeker ve karbonhidratların tamamen yok edilmemesi gerektiğini gösterebileceğini ifade etti.

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ASIL RİSK 'İLAVE ŞEKER'DE

Çalışmaya göre mesele sadece şekeri tamamen kesmek değil, dengeli bir beslenme düzeni kurmak. Doğal gıdalarda bulunan şekerler vücut için gerekli besinlerle birlikte gelirken asıl risk, işlenmiş gıdalara eklenen ilave şekerlerden kaynaklanıyor. Uzmanlar, fazla ilave şekerin uzun vadede obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırdığını vurguluyor. Bu nedenle hedef, şekeri tamamen ortadan kaldırmak değil, kontrollü ve dengeli tüketmek olmalı.

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