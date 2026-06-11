İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10’u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin isimleri ise şöyle: Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci. Operasyonda manken Tessy Ramos Correia’nın adresinde yapılan aramada 7,43 gram esrar, Mehmet Yıldız’a yönelik yapılan aramada bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü, Cheeky Clup isimli işletmede gerçekleştirilen aramada ise 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in gözaltına alınmasıyla şüphelilerin sayısı 23’e çıktı.

10 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilirken; Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.

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