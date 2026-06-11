Türkiye Gazetesi
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Enis Arıkan gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Operasyon emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu bildirildi.
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