ABD Başkanı Trump: İran'a saldırıları iptal ettim
İran'ın "ABD'nin yeniden saldırı girişiminde bulunması halinde, daha önce görülenden çok daha sert bir karşılık verilecek" açıklamasının ardından Trump, saldırıları iptal ettiğini duyurdu. ABD Başkanı, "Yapılan görüşmeler sonucunda bu akşamki bombalamalar iptal" dedi.
- Trump, İran liderliğinin onayına dayanarak bu akşamki hava saldırılarını ve bombalamaları iptal etti.
- Görüşmelerin hem kavramsal hem de ayrıntılı olarak ABD, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili taraflarca onaylandığı belirtildi.
- Deniz ablukasının ise işlem tamamlanana kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.
- Daha önce Trump, İran'ı donanması, hava kuvvetleri ve diğer savunma unsurlarıyla birlikte çok sert vuracaklarını açıklamıştı.
- Tahran yönetimi ise ABD'nin saldırı girişimine daha sert karşılık verileceği yönünde bir açıklama yapmıştı.
ABD Başkanı Trump, saatler içinde İran'a yönelik saldırı kararını değiştirdi. İran'ı çok sert şekilde vuracakları yönünde açıklama yapan ABD Başkanı, yeniden anlaşma masasına oturduklarını ve saldırılarının iptal edildiğini duyurdu.
Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:
GÖRÜŞMELER ONAYLANDI
“İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombalamaları iptal ettim.
Görüşmeler ve nihai noktalar, hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır.
Deniz ablukası, bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır.”
TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı, 'Hark Adası'nı hedef alan şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı donanması, hava kuvvetleri, radarları, hava savunma sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte, saldırı kapasitesinin büyük bölümü de artık ortadan kalkmış durumda çok sert şekilde vuracak. Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını da kontrol altına alacağız. Venezuela'da yaptığımız gibi, İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız. Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için son derece başarılı sonuçlar verdi"
Trump Hark Adası’nı tehdit etti, İran’dan piyasaları çökertecek cevap geldi!
Tahran yönetimi ise Trump'ın bu açıklamalarına aynı sertlikte cevap vermiş şunları söylemişti:
"ABD'nin İran'a karşı yeniden saldırı girişiminde bulunması halinde, daha önce görülenden çok daha sert bir karşılık verilecek. Savaşın ateşi daha da yayılacak, bölgesel istikrarsızlık ve güvensizlik derinleşecektir."