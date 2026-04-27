Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Emek ve Dayanışma Günü’nün tatil olup olmadığı konusu da gündeme taşındı. ''1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?'' merak edilirken uygulanacak tatil düzeni hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından araştırılıyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde her yıl kutlanan Emek ve Dayanışma Günü, yasal olarak resmi tatil kapsamında yer alıyor. 1 Mayıs tarihinde kamu kurumlarında normal mesai düzeni uygulanmazken birçok hizmete ara veriliyor. Çalışanlar için izin günü sayılan 1 Mayıs'ta kamuya bağlı kuruluşlar kapalı olacak.

1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşen 1 Mayıs'ta çalışanlar ve öğrenciler için üç günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatili kapsamında eğitim kurumlarında da faaliyetler durduruluyor. 1 Mayıs Cuma günü öğrenciler, hafta sonuyla birleşen tatil dönemine girerken 4 Mayıs Pazartesi günü ise okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

1 MAYIS BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle 1 Mayıs'ta bankalar ve borsa işlemlere kapalı oluyor. Kargo firmalarının büyük bölümü hizmet vermezken bazı şirketler ise sınırlı çalışma düzenine geçiyor. Eczaneler de 1 Mayıs'ta kapalı olurken nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek. Sağlık hizmetlerinde poliklinikler kapalı olacak, acil servislerde ise kesintisiz hizmet sürecek.

