2026 yılı Ramazan Bayramı için çalışanlar ''Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?'' sorusunu gündeme getirdi. Bayram öncesi son günün çalışma saatleri ve resmi tatil kapsamı, kamu ve özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor.

Bayramın hafta sonu ve okullarda ara tatil ile birleşmesiyle beraber milyonlarca vatandaş tatil planlarını yapmaya başladı. Çalışanlar ise ''19 Mart Perşembe arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?'' araştırmalarını sürdürürken 2026 resmi tatil takvimi kapsamında merak edilen tüm detaylar da netlik kazanmış oldu.

19 Mart Perşembe yarım gün mü, resmi tatil mi? Bayram tatiline geri sayım başladı

19 MART PERŞEMBE YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 19 Mart Perşembe günü yarım gün tatil kapsamında yer alıyor. Bugün öğleden sonra kamu kurumları tatil olcak. Özel sektörde ise durum işverenlerin insiyatifine ve sektöre göre değişiklik göstererek tatil olarak değerlendirilebilecek.

19 MART PERŞEMBE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

19 Mart Perşembe bayramdan bir gün öncesi resmi tatil takviminde yer alırken tam gün izin uygulanmayacak. Yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mart Perşembe günü kamu kurumları öğleden sonra kapalı olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram öncesi 19 Mart Perşembe günün de yarım gün tatil olmasıyla birlikte toplam tatil süresi 3,5 gün olacak.

