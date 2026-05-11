Teknoloji geliştirme ve girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren YTÜ Yıldız Teknopark, Londra’daki yeni ofisinin lansmanını gerçekleştirdi. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın UTPO desteğini alan teknoparkın yeni yapılanmasına ilişkin düzenlenen programa; T.C. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ile bakanlık ve şirket temsilcileri katıldı.

Program, YTÜ Yıldız Teknopark’ın uluslararası yapılanmasını anlatan tanıtım filmiyle başlarken açılış konuşmalarının ardından Londra ofisinde faaliyet gösteren girişimciler şirketlerini tanıttı.

Globale açılmak isteyen Türk girişimciler için Londra’da yeni adres

"TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM YENİ BİR KIRILMA DÖNEMİ OLUŞTURUYOR"

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, konuşmasında küresel ölçekte yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin uluslararası sistemde belirleyici hale geldiğini belirtti.

Ertaş, hızlı bir dönüşüm sürecinden geçildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Uluslararası alanda yaşanan sistemik gelişmeleri birebir yaşıyoruz. Jeopolitik bir kırılma sürecinden geçiyoruz. Belirsizliğin arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte yapay zeka devrimi ve teknolojik dönüşüm en önemli eğilimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kas gücünden makine gücüne, şimdi ise akıl gücüne çok hızlı bir geçiş var. Bu dönüşümün hızını bugün tam olarak fark edemiyoruz ancak gelecekte bu dönem çok farklı şekilde değerlendirilecek."

Londra’nın finans merkezi olarak önemine işaret eden Ertaş, "Brexit’e rağmen Londra, finans alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Girişimlerimizin ölçeklenmesi ve küresel pazarlara açılması için bu tür merkezlerde varlık göstermek büyük önem taşıyor" dedi.

"GİRİŞİMCİLERİN DÜNYAYA AÇILMASI İÇİN KRİTİK BİR ADIM"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise Londra ofisinin girişimcilere daha fazla katkı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Mevcut ofisimiz daha sınırlı imkanlara sahipti. Bugün daha geniş, sosyal imkanları güçlü bir merkez açarak girişimcilerimize daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz. Amsterdam ve Üsküp ofislerimizle birlikte bu yapı, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor."

Üniversitenin araştırma kapasitesine de değinen Debik, "Disiplinler arası araştırma grupları kurduk. Şu anda aktif 62 araştırma grubumuz bulunuyor. Bu grupların temel amacı, sektörle ve uluslararası paydaşlarla güçlü iş birlikleri kurarak hem ülkemize hem de dünyaya katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN KÜRESEL AÇILIMININ GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan da açılışın önemine işaret ederek "Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tür girişimleri bizler için son derece anlamlı. Bu önemli ana tanıklık etmek gurur verici. Desteğimiz ve teşvikimiz devam edecek" dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR"

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner de konuşmasında, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye’de yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu belirten Güner, bu oranın gelişmiş ülkelerde daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

Güner, teknoparkların ve yurt dışı ofislerin, Türkiye’nin teknoloji odaklı büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

"HEDEF, ŞİRKETLERİN KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖLÇEKLENMESİ"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise teknoloji ekosistemlerinde başarının ölçeklenme kapasitesiyle ölçüldüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoloji ekosistemlerinde artık en önemli parametre, kaç şirketiniz olduğu değil; bu şirketlerin ne kadar hızlı ölçeklenebildiği ve ne kadar kısa sürede başarı hikayesi yazabildiğidir. 750’den fazla firmamız, 14 binden fazla Ar-Ge personelimiz ve 1200’ün üzerinde aktif projemizle güçlü bir ekosisteme sahibiz."

Garip, girişimlerin küresel ölçekte büyümesi için finansmana erişimin önemine işaret ederek, "Sadece yatırım almak ya da fona erişmek yeterli değil. Çift kutuplu bir büyüme stratejisi gerekiyor. Hem ticarileşme süreçlerini hem de finansal yönetimi doğru şekilde kurgulamak ve tüm süreçlerde gerekli optimizasyonları yapmak büyük önem taşıyor. Bir ürün ne kadar kaliteli olursa olsun doğru pazarlara erişemiyorsa ölçeklenmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle Dubai, Amsterdam ve Üsküp’ün ardından Londra ofisimizle küresel ağımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEKNOLOJİ PAZARLAMA OFİSİ (UTPO) HAKKINDA

UTPO, 5447 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden TC. Ticaret Bakanlığı tarafından bilişim sektörüne özel olarak hazırlanan "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı" kapsamında yer alan, yerli teknolojik ürünlerin ve hizmetlerin yurt dışında satış ve pazarlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği kuruluşlarınca yurtdışında açılan Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri’ni ifade etmektedir.

YTÜ Yıldız Teknopark, T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı ilk UTPO olma özelliği taşıyan Dubai ofisinden sonra, Londra ofisinin de bu statüye dahil edilmesiyle Avrupa’nın ilk UTPO oluşumuna imza atmış oldu.

