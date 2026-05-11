Kağıthane’de annesiyle yolda yürüyen 8 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı. Yoldan geçmek için direğe dokunan çocuğu elektrik çarptı. Çocuğunun montundan çekerek daha fazla akıma kapılmasına engel olan Aynur Bekdemir “Çocuk çıldırmış gibiydi, gözleri dönmüştü. Elektrik olduğu aklıma gelmedi” dedi. Küçük çocuk taburcu olurken bir mahalle sakini 5 gün önce kendisini de aynı direkten elektrik çarptığını iddia etti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00 sıralarında gerçekleşen olayda antrenmandan çıkan 8 yaşındaki oğlu B.B. ve 4 yaşındaki yeğeniyle birlikte yolda yürüyen Aynur Bekdemir, dehşeti yaşadı.

Yolda yürüyen 8 yaşındaki çocuk kaldırımda bulunan direğe dokunduğu esnada bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden anne, oğlunu montundan çekerek direkten uzaklaştırdı.

Kağıthane'de korku dolu anlar! Direğe dokunan 8 yaşındaki çocuğu elektrik çarptı… Tek hamleyle oğlunu kurtardı

TABURCU EDİLDİ

Korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, çocuğun elektrik çarpmasına bağlı bazı kan değerlerinin yükseldiği tespit edildi. Yaklaşık 12 saat müşahade altında tutulan çocuğa serum uygulandı, değerleri normale dönen çocuk taburcu edildi.

Kağıthane'de korku dolu anlar! Direğe dokunan 8 yaşındaki çocuğu elektrik çarptı… Tek hamleyle oğlunu kurtardı

“ÇIĞLIK BASTIĞINDA REFLEKSLE ÇEKTİM”

Tek hamleyle oğlunu kurtaran Aynur Bekdemir, korku dolu anları şöyle anlattı:

Buradan geçmeye çalışırken oğlum şuradan geçemedi ve elini direğe tutunarak geçmeye çalıştı. Eli şuraya yapıştı, takılı kaldı. Elektrik aklıma gelmedi, anlamadım elektrik olduğunu. Ona 'hadi oğlum' gibi komutlarda bulundum. Şöyle bir iki adım ben attım, tekrar hani yürümeyince, burada takılı kalınca hani 'hadi oğlum' diye tekrar seslendiğimde elini şuraya attı ve çığlık bastığında ben de refleksle omzundan tutup çekmiş oldum. Böyle birkaç saniyelik bir şeydi belki ama ömrümüzden ömür götürdü.

Kağıthane'de korku dolu anlar! Direğe dokunan 8 yaşındaki çocuğu elektrik çarptı… Tek hamleyle oğlunu kurtardı

"ÇOCUK ÇILDIRMIŞ GİBİYDİ"

Anne Bekdemir, “Çocuk çıldırmış gibiydi, gözleri dönmüştü, yukarıya bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, çıldırmış gibiydi. O daha da beni bir korkuttu çünkü elektrik olduğu aklıma gelmedi. Çocuk kendine geldikten sonra 'anne elektrik çarptı, ayaklarıma kadar titredim' dedi. Sonra baktığımda iyi görünüyordu ama ne yapmam gerektiğini bilemedim. Biz acile götürdük” dedi.

Kağıthane'de korku dolu anlar! Direğe dokunan 8 yaşındaki çocuğu elektrik çarptı… Tek hamleyle oğlunu kurtardı

'BİRİNİ DAHA ÇARPTI' İDDİASI

Anne Bekdemir, çocuğunun yaşadığı olaydan sonra uyumakta zorlandığını belirtti. Öte yandan mahalle sakinlerinden Güldan Çakıran aynı elektrik direğinde kendisinin de elektriğin çarptığını öne sürdü.

Çakıran, "5-6 gün önce şurada çamaşırları asılıydı, çamaşırlarımı aldım. Gelirken demirden tuttum, direkten tuttum, benim elimi de elektrik çarptı. Ben eve gittim çocuklara dedim ki, 'O direkte elektrik var, dikkat edin' dedim. 1 Mayıs Cuma günü akşama doğruydu, dışarıdan ses geldi. Oğlum dışarı çıktı baktı. Çocuğa elektrik çarptığını söyledi” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası