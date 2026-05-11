Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden ve şiddet olaylarına karışan radikal İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım paketini resmen onayladı.

Brüksel’de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da "yerleşimci şiddetine" karşı harekete geçti. Uzun süredir devam eden diplomatik tıkanıklığı aşan Avrupa Birliği, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılardan sorumlu tutulan kişi ve kuruluşları kara listeye aldı.

AB'den İsrail'e görülmemiş yaptırım paketi! "Yerleşimci teröristler Avrupa'ya adım atamayacak"

KALLAS: "AŞIRILIĞIN SONUÇLARI VARDIR"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırımların sadece yerleşimcilerle sınırlı kalmadığını, Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni kısıtlamaların da onaylandığını belirtti. Kallas, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"AB dışişleri bakanları, Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına az önce yeşil ışık yaktı. Artık çıkmazdan çıkıp somut adımlar atmanın tam zamanıydı. Aşırılıkçılık ve şiddetin sonuçları vardır."

FRANSA: HALLEDİLDİ

Kararın en ateşli destekçilerinden biri olan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise sosyal medyada "Halledildi!" paylaşımı yaparak kararı kutladı.

Batı Şeria’daki eylemlerin "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Barrot, Fransa’nın iki devletli çözüme olan desteğini hatırlattı ve Eylül 2025’te imzalanan New York Bildirgesi’ne vurgu yaptı.

YAPTIRIMLAR NEYİ KAPSIYOR?

Onaylanan paket uyarınca, Batı Şeria'da şiddeti körükleyen ve Filistin topraklarının gasbedilmesinden sorumlu olan yöneticiler ile radikal kuruluşların mal varlıkları dondurulacak ve AB topraklarına giriş yasağı getirilecek.

