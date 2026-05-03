"Filistinlileri idam etmek için can atıyorum" diyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e urganlı doğum günü pastası İsrail’de aşırı sağcı söylemleri ve Filistin karşıtı radikal politikalarıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 50. yaş günü kutlamasıyla yeni bir skandala imza attı. Kamuoyunda büyük tepki çeken kutlamada, başrolü Filistinli mahkumlar için savunulan idam cezasını simgeleyen "urganlı" pastalar aldı.

Filistinli mahkumların idam edilmesini öngören yasa tasarısının meclisten geçmesi için yoğun çaba harcayan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 50. yaş gününü kan donduran bir kutlamayla karşıladı.

URGANLI PASTA

Aşdod yakınlarındaki Emunim'de gerçekleştirilen partide, masaların ortasına getirilen üç katlı pasta davetlileri hayrete düşürdü.

Üzerinde altın rengi bir idam ilmeği ile silah figürleri bulunan üç katlı pasta eşi Ayala Ben Gvir tarafından bakana ve katılımcılara servis edildi.

Pastanın üzerine ise, "Tebrikler bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur." mesajı yer aldı.

İsrail'de Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturmasından bu yana Filistinlilere yönelik baskı ve kötü muameleyi sistemli hale getiren birçok düzenlemeye imza atmıştı. Son olarak Filistinli mahkumların idam edilmesi için yasa tasarısı sunmuştu.

Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar. Reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık. Tek şey kaldı o da idam yasası." dedi.

POLİSLER BAKANIN YANINDA SAF TUTTU

Kutlamaya damga vuran tek detay pastalar olmadı. İsrail Polisi'ni denetleyen bakanın partisine, emniyet teşkilatının en üst düzey isimleri tam kadro katıldı. Polis Komiseri Danny Levy'nin izniyle partiye giden üst düzey subaylar, aşırı sağcı aktivistler ve radikal isimlerle aynı karede yer aldı.

NAFTALİ BENNETT'TEN MUHTIRA: HEPSİNİ KOVACAĞIM

Eski Başbakan Naftali Bennett, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partiye ilişkin şunları söyledi:

"On binlerce dürüst polis memuru, devlet adamı gibi bir komutayı hak ediyor. Rolünü siyasi amaçlarla kullanan her görevli derhal ihraç edilecektir" ifadelerini kullandı. Ben Gvir ise bu eleştirilere, "Naftali'nin arkadaşı yok, ona partiden bir dilim pasta gönderin" şeklinde cevap verdi.

