Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, Berkshire Hathaway’in elindeki yaklaşık 400 milyar dolarlık nakdi neden kullanmadığını açıkladı. Yatırım ortamının şu an "ideal olmadığını" belirten efsane yatırımcı, borsayı bir kumarhaneye benzetti ve yatırım için en doğru zamanın da 'kimsenin telefonlara bakmadığı anlar' olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük yatırımcılarından Warren Buffett, CNBC’ye verdiği mülakatta küresel piyasaların mevcut durumunu, devasa nakit rezervlerini ve yatırım stratejilerini değerlendirdi. Yatırım dünyasında 'usta' olarak kabul edilen Warren Buffett, mevcut yatırım ortamının "ideal olmadığını" belirtti ve modern borsaları bir kumarhaneye benzeterek yatırımcıları uyardı.

Warren Buffett, Forbes'un 'dünyanın en zenginleri' listesinde 9. sırada bulunuyor.

PİYASALARA SERT ELEŞTİRİ!

Buffett, günümüz piyasalarını "yanında kumarhanesi olan bir kiliseye" benzeterek sert bir eleştiride bulundu.

İnsanların yatırım yapmak yerine kumar oynama moduna girdiğini belirten Buffett, özellikle bir günlük opsiyon alım satımlarının bir yatırım veya spekülasyon değil kumar olduğunu vurguladı. Piyasada hiçbir zaman şimdiki kadar "kumarbaz bir hava" solunmadığını ifade eden Buffett, bu durumun birçok varlığın fiyatının "saçma" görünmesine neden olduğunu ekledi.

YATIRIM İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in elinde yaklaşık 380-400 milyar dolarlık devasa bir nakit rezervi bulunmasına rağmen neden büyük hamleler yapmadığına açıklık getiren Buffett, mevcut ortamın nakit kullanmak için "ideal olmadığını" belirtti.

60 yıllık kariyerinde sadece beş yılın gerçekten "bereketli" geçtiğini söyleyen ünlü yatırımcı, doğru fırsatı yakalamak için acele etmediklerini ifade etti. Buffett, en iyi fırsatların genellikle "kimsenin telefonlara bakmadığı" piyasa çöküşleri sırasında geldiğini de sözlerine ekledi.

Buffett, yatırımcılar için en önemli kuralın her teklife atlamak değil, sabırla en doğru fırsatı kollamak olduğunu vurguladı.

Dünyanın insanlara sürekli yeni seçenekler sunduğunu aktaran Buffett ancak asıl başarının, sunulan onlarca mantıklı teklif arasından sadece tam olarak anlaşılanları seçip geri kalanları "rahat bırakmakta" saklı olduğunu dile getirdi.

Buffett, son yıllarda yeni sektörler öğrenme konusunda geçmişe göre daha seçici davrandığını ve anlamadığı işlerde risk almadığını da sözlerine ekledi.

Piyasaların her zaman yatırım yapmaya uygun olmadığını savunan efsane yatırımcı, en büyük fırsatların genellikle makroekonomik dengelerin sarsıldığı kaos anlarında ortaya çıktığını belirtti. Buffett, gerçek bir yatırımcı için en kârlı zamanın "piyasalar çökerken kimsenin telefonlara cevap vermediği" anlar olduğunu anlattı.

Panik dönemlerinde herkesin işlem departmanlarıyla övündüğünü ancak işler gerçekten bozulduğunda muhatap bulmanın imkansızlaştığını ifade eden Buffett, sistemden kaçışın başladığı bu anların en iyi alım fırsatlarını sunduğunu vurguladı.

ENFLASYON VE JAY POWELL'A GÜVEN

Ekonomideki en büyük risklerden biri olarak runaway (dizginlenemez) enflasyonu gösteren Buffett, paraya olan güvenin sarsılmasının bir ülkeyi tamamen değiştirebileceği uyarısında bulundu ve geçmişteki enflasyon krizlerini hatırlatarak, nakdin değersizleştiği dönemlerin trajik sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Bu belirsiz ortamda Fed Başkanı Jay Powell’ın görevde kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Buffett, "O oradayken kendimi daha iyi hissedeceğim" diyerek Powell’a olan güvenini vurguladı.

YENİ DÖNEM: GREG ABEL VE APPLE BAŞARISI

Buffett, Apple CEO'su Tim Cook’un inanılmaz bir iş çıkardığını belirterek bu yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendi halefi olarak belirlenen Greg Abel hakkında da konuşan Buffett, Abel'ın iş dünyası konusunda "çok ama çok zeki" olduğunu ve yakında Amerikan vatandaşlığına geçeceğini paylaştı. Amerika’nın başarısının bir "mucize" olduğunu ve ülkenin henüz tanımlanamayan bir "gizli sosu" olduğunu savundu.

