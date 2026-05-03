İzmir’de 3 katlı binada çıkan yangında evde bulunan 4 çocuktan 3’ü kurtarılırken, 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Yangın sırasında babanın işte olduğu, annenin de markete gittiği öğrenilirken, anne gözaltına alındı. 3 çocuğun hastanedeki tedavileri sürüyor. Yangının elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam saat 22.50 sıralarında üç katlı binanın üçüncü katındaki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir’de yangın faciası! 4 kardeşten 1’i hayatını kaybetti, anne gözaltında

4 ÇOCUKTAN 3'Ü KURTARILDI

Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si mahalleli tarafından kurtarılırken, 1 çocuk da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir’de yangın faciası! 4 kardeşten 1’i hayatını kaybetti, anne gözaltında

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK ÖLDÜ

Yangında evde bulunan 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Öte yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı, babanın iş yerinde çalıştığı annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.

İzmir’de yangın faciası! 4 kardeşten 1’i hayatını kaybetti, anne gözaltında

ANNE GÖZALTINDA

3 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, 1 çocuğun hayatını kaybettiği yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilirken, yangın sırasında evde bulunmayan anne ise gözaltına alındı. Dumandan etkilenen 3 çocuğun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İzmir’de yangın faciası! 4 kardeşten 1’i hayatını kaybetti, anne gözaltında

5 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ YANGIN YÜREK DAĞLAMIŞTI

İzmir’de daha önce yaşanan başka bir yangın faciası da yürekleri sızlatmıştı. İzmir'in Selçuk ilçesinde evde bulunan ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler hayatını kaybetmişti.

İzmir’de yangın faciası! 4 kardeşten 1’i hayatını kaybetti, anne gözaltında

KAPI KİLİTLİYMİŞ

Baba Hakan Akcan’ın ‘hırsızlık’ suçundan cezaevinde bulunduğu, ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan’ın 5 çocuğunu tek katlı evde bırakarak topladığı hurdaları satmaya gittiği öğrenilmişti. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlenmişti. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan Melisa Akcan, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ölen 5 çocuğun annesi Melisa Akcan

Haberle İlgili Daha Fazlası