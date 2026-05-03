Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla, bir canlı yayın uygulaması üzerinden kurulan dev şantaj şebekesi çökertildi. Müstehcen görüntüleri kaydederek mağdurlardan şantajla para sızdıran çetenin, 9 ayda 70 milyon TL haksız kazanç sağladığı ve bu parayı kripto varlıklara aktardığı belirlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında kadınların da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışma kapsamında, "TANGO" isimli canlı yayın uygulaması üzerinden kurulan sistem ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, kadın şüphelilerin müstehcen içerikli canlı yayınlar açtığı, yayını izleyen erkek şahısların "VIP oda" adı altında birebir görüntülü görüşmelere yönlendirildiği belirlendi.

Canlı yayında müstehcen tuzak: 70 milyon TL'lik vurgun yapan şantaj ağı çökertildi

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETMİŞLER

Bu görüşmeler sırasında elde edilen cinsel içerikli görüntülerin kayıt altına alındığı, daha sonra farklı kişiler tarafından mağdurların yakınlarına gönderileceği tehdidiyle şantaj yapıldığı ve bu yöntemle para temin edildiği tespit edildi. Şüphelilerin hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 9 aylık süreçte yaklaşık 70 milyon TL işlem hacmine ulaşıldığı ve elde edilen paranın kripto varlık piyasalarına aktarıldığı ortaya konuldu.

MEGA ŞEHİRLERDE OPERASYON

Nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9’u kadın olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

