ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Pentagon hem de müttefikleri karşısında çaresiz kaldığını ileri süren Devrim Muhafızları, Trump'ı yeni Hürmüz planı hakkında uyardı.

Hürmüz Boğazı'na dair yeni planın sunulmasından sonra açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikası konusunda köşeye sıkıştığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Trump'ın kör düğümünü çözüyor: Ya o masaya oturacak ya da felaketi göze alacak!

"HEPSİ TEK BİR ANLAMA GELİYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada Devrim Muhafızları ABD'yi yeni plan konusunda uyardı:

"İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom...Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi... Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup ve İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor. Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı."

TRUMP’TAN İRAN’IN SON TEKLİFİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Trump, İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni teklifini yakında inceleyeceğini belirterek, "Ancak son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

İRAN'IN YENİ ATEŞKES PLANI NE?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifin Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildiğini belirterek, "Top artık çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlama amacıyla her iki yol için de hazırdır ve her durumda, ABD’ye ve bu ülkenin diplomasi sürecindeki samimiyetine yönelik kötümserliğini ve güvensizliğini her zaman koruyacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad da boğazın yönetimine ilişkin 12 maddelik bir plan hazırlandığını belirterek, "Bu plana göre, Siyonist rejime ait gemilerin hiçbir zaman Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyecek. Düşman ülkelere ait gemiler de savaş zararlarını karşılamadıkları sürece geçiş izni alamayacaktır. Diğer gemiler ise Meclis’te kabul edilecek yasa doğrultusunda ve İran’dan izin alarak Hürmüz Boğazı’ndan geçebilecek" dedi.

Yeni düzenlemenin uluslararası hukuk ve komşu ülkelerin hakları gözetilerek hazırlanacağını vurgulayan Nikzad, "Hürmüz Boğazı’ndaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve boğazdaki gemi trafiği, savaş öncesindeki gibi olmayacaktır. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yeni yönetimi, petrol endüstrisinin millileştirilmesi kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN YÖNETİMİ NÜKLEER SİLAHTAN DAHA ÖNEMLİ"

Aynı ziyarette konuşan Meclis Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin stratejik önemine dikkat çekerek, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin plan kapsamında, geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin boğazdan geçiş izni talebinde bulunurken Basra Körfezi adını kullanmaları gerekmektedir. Bu plana göre, yakında yasaya dönüşecek olan düzenleme kapsamında, gemilerden alınan ücretlerin yüzde 30’u askeri altyapının güçlendirilmesi için, yüzde 70’i ise ekonomik kalkınma ve halkın geçimi için kullanılacaktır. Hürmüz Boğazı’nın yönetimi nükleer silahtan daha önemlidir" şeklinde konuştu.

