Warren Buffet, BYD hisselerini 17 yıl sonra sattı! Yaptığı kâr dudak uçuklattı

Dünyanın en zenginleri arasında yer alana Warren Buffet, 2008 yılında Çinli elektrikli araç üreticisi BYD hisselerini almaya başlamıştı. Buffet, Charlie Munger’ın önerisiyle 225 milyon BYD hissesi satın alarak şirkete yaklaşık 230 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Aradan geçen 17 yılda hisseler yüzde 4.500 değerlenirken, Buffet'tan sürpriz bir hamle geldi. Buffet, BYD'deki tüm hisselerini elden çıkardı.

BYD HİSSELERİ ÇAKILDI

Satış haberlerinin ardından BYD'nin hisselerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Çinli şirketin hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 3,6'ya varan gerileme yaşadı. Böylece şirket son dönemin en sert değer kaybını gördü.

İLK SATIŞ 2022'DE

Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire, ilk hisse satışını 2022’nin ikinci çeyreğinde yapmış, 2023 ortalarında ise elindeki payını yüzde 5’in altına düşürmüştü. Bu süreçte Hong Kong Borsası kuralları gereği satışların kamuya açıklanma zorunluluğu da ortadan kalkmıştı.

Berkshire Hathaway Energy’nin 2024 ilk çeyrek raporunda BYD yatırımına “0 değer” yazılmasıyla, satışların tamamen tamamlandığı anlaşıldı. Şirket sözcüsü de bu bilgiyi basına doğruladı.