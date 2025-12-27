Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı: 3 ayda 4,8 milyar TL'lik dev artış
Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı. 31 Mayıs 2025 tarihli borç ile aradaki büyük fark dikkat çekti.
Beşiktaş Kulübü'nün 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22.5 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.
- Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı.
- Kulübün borcu, 31 Mayıs 2025 tarihinde 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak duyurulmuştu.
Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili Divan Kurulu üyelerini bilgilendirdi.
BORÇ 22,5 MİLYAR TL
Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL borcu olduğunu belirtti.
3 AY ÖNCEKİ BORÇ 17,7 MİLYAR TL
Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Mayıs 2025 tarihli olarak 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL şeklinde duyurulmuştu. Söz konusu 3 aylık sürede aradaki fark eksi 4 milyar 799 milyon 896 bin 587 TL oldu.
