Beşiktaş’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcular Necip Uysal ile Mert Günok’un mevcut futbol planlamasında yer almadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onayıyla iki futbolcuya bugün itibarıyla kararın tebliğ edildiği belirtildi. Açıklamada, Necip Uysal ve Mert Günok’tan kendilerine kulüp bulmalarının istendiği ifade edildi.

Beşiktaş, iki oyuncunun kulüp bulamaması halinde çalışmalarını A Takım’dan ayrı şekilde sürdüreceğini de kamuoyuyla paylaştı.

Siyah-beyazlı açıklamada, Futbol Akademisi’nden yetişerek 2009-10 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen Necip Uysal ile 2021-22 sezonundan itibaren kaleyi koruyan Mert Günok’a kariyerlerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Kulübün açıklaması şu şekilde:

Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

