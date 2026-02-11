Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, YPG-SDG’nin mutabakatlara şartsız uyması gerektiğini vurgulayarak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve tek ordu esasına dayalı yapının Türkiye’nin sınır güvenliği için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis’teki 11’inci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personele hitap etti.

Küresel ölçekte güvenlik ortamının giderek karmaşıklaştığı, özellikle Türkiye’nin güney coğrafyasında kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirten Bakan Güler, şunları kaydetti:

Artık YPG-SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarının gereklerine şartsız ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur. Entegrasyon sürecinin Suriye’nin siyasi birliği ile tek ordu esaslarını güçlendirecek şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile tek devlet, tek orduya dayalı idare ve güvenlik yapısının tesis edilmesi, sınırlarımızın kalıcı emniyeti açısından vazgeçilmezdir. Bundan sonra da ülkemizin güvenliğini tehdit edecek en küçük riske dahi fırsat tanımayacak sahadaki tüm gelişmeleri dikkatle izleyerek Suriye yönetimine destek olmaya devam edeceğiz. Türk askeri bulunduğu her yerde umut ve güven kaynağı olmaktadır. İşte bu bilinçle pek çok coğrafyada olduğu gibi Gazze’de de kalıcı ateşkesin sağlanıp güvenliğin tesis edilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması için gayret gösteriyoruz.



