Suriye ordusundan terör örgütü YPG ile mutabakata dair kritik adım
Suriye ordusu, YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladı. Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri yerleşecek.
- Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı habere göre, Suriye ordu güçleri Haseke kenti çevresinden çekiliyor.
- Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri yerleşecek.
- Daha önce Suriye hükümeti, YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış ve kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını örgütten devralmıştı.
- 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, YPG'nin işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.
Suriye ordusu, terör örgütü YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, Suriye ile YPG arasında varılan anlaşmanın uygulanması kapsamında, Suriye ordu güçlerinin Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığı belirtildi.
YERLERİNİ İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİ ALACAK
Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerinin yerleşeceği öğrenildi.
YPG BÖLGEDEN PÜSKÜRTÜLMÜŞTÜ
Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten devralmıştı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.