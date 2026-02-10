Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü YPG'nin 10 Mart ve 18 Ocak tarihlerinde varılan mutabakatların gereklerine koşulsuz ve eksiksiz şekilde uymasının zorunlu olduğunu söyledi.

Suriye’de Şam yönetimi ile YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, bölgedeki silahlı unsurların entegrasyon süreci devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis’teki ziyareti sırasında Suriye’deki son duruma ilişkin konuştu.

Güler, "Suriye ordusu sahada geniş bir alanı terör unsurlarından temizledi. Bu tablo, örgütü ateşkes istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bıraktı" dedi.

Suriye hattında kritik uyarı: Bakan Güler konuştu

TÜRKİYE’DEN SURİYE YÖNETİMİNE DESTEK MESAJI

Türkiye’nin sahadaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Sahadaki tüm gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu süreçte Suriye yönetimine desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. YPG’nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uyması zorunludur" ifadelerini kullandı.

MSB: ENTEGRASYON TEK DEVLET, TEK ORDU ESASINA DAYANMALI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Suriye Hükümeti ile YPG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını ve "tek devlet, tek ordu" ilkesini güçlendirecek şekilde uygulanmasının beklendiği yer aldı. Görevlendirmelerin güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması temelinde yapılacağına dikkat çekildi.

HUDUT HATTINDA TEHDİTLER SINIRLANDI

Bakan Güler, hudut hattında yaşanan sürece de değindi. "Başta Kilis olmak üzere hudut hattımız asimetrik tehditlerle karşı karşıya kaldı. Sınırdaki karakollarımız ve yerleşim alanlarımız roket ve havan saldırılarına maruz kaldı. Bu noktada terör örgütünün hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldı" dedi.

"SÜRECİ İLK GÜNDEN BERİ DESTEKLİYORUZ"

Türkiye’nin süreci başından itibaren desteklediğini söyleyen Güler, “Milli Savunma Bakanlığı olarak devletimizin ve ülkemizin bekası doğrultusunda bu süreci samimiyetle destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTABAKAT UYARISI: "UYUM ZORUNLU"

Mutabakat sürecinde yaşanan aksamalara da değinen Güler, "Samimi çağrılara rağmen somut ve bağlayıcı adım atmayan örgütün süreci istismar etme çabaları sürdü. Bunun üzerine Suriye ordusu sahada geniş bir alanı terör unsurlarından temizledi ve örgüt ateşkes istemek zorunda kaldı" dedi.

Güler, "YPGnin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gereklerine koşulsuz ve eksiksiz uyması zorunludur. Entegrasyon sürecinin Suriye’nin siyasi birliğini ve tek ordu esasını güçlendirecek şekilde uygulanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SAHAYI YAKINDAN İZLİYOR

Türkiye’nin Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğini belirten Güler, "Ülkemizin güvenliğini tehdit edecek en küçük riske dahi fırsat tanımayacağız. Sahadaki tüm gelişmeleri dikkatle izleyerek Suriye yönetimine desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

GAZZE MESAJI: "SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ"

Güler ayrıca Gazze’ye de değinerek, "Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, güvenliğin tesis edilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması için çalışıyoruz. Tarihi sorumluluğumuz çerçevesinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE SON DURUM

Terör örgütü YPG işgali altındaki Halep'in Aynularab ilçesinden dün, PKK'lı teröristler ile devrik rejim askerlerinden oluşan yaklaşık 110 kişi, 4 otobüs, çok sayıda jeep tipi araç ve ambulansların da yer aldığı toplam 25 araçlık bir konvoyla ayrıldı.

Aynularab'dan ayrılan grup, Suriye hükümetinin açtığı "Nur Ali" temas noktasından M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline doğru hareket etti.

YABANCI UYRUKLU TERÖRİSTLERİN IRAK'A SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Güvenlik kaynakları, söz konusu konvoydaki PKK mensupları içinde yabancı uyruklu teröristlerin de bulunduğunu, bu kişilerin Haseke'den muhtemelen Irak'a sevk edilmesinin beklendiğini belirtti.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerinin Haseke ili, Kamışlı ilçesi ve Aynularab'a konuşlanması kararlaştırılmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin henüz Aynularab ilçe merkezine konuşlandırılmadığını iletti.

