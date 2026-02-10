Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan İyi Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz, partiden ihraç edildi. Korkmaz, hakaretlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Paylaşımın İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, şahıs kısa sürede tutuklanmıştı. Yaşananlar tepki toplarken bugün İyi Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Zeynep Güneş'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz, İyi Parti'den ihraç edildi

NE DEMİŞTİ?

Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal tweetinde; "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almıştı.

Mehmet Emin Korkmaz

İYİ PARTİ LİDERİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gözlerin çevrildiği İyi Parti cephesinden ise açıklama, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından gelmişti. Dervişoğlu, "Böyle bir adamın benim partimin saflarında yer almaması lazım. Ben bu kişiye benim partimde olamayacağını tebliğ ederek disiplin kuruluna sevk edeceğim ve partiden kaldırıp atacağım" demişti.

ERDOĞAN DA TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam Zeynep Güneş'i telefonla arayarak kendisine yönelik skandal ifadelerden dolayı üzüntülerini dile getirmişti. Erdoğan, Güneş'i yarın yapılacak grup toplantısına da davet etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası