İstanbul Galata Köprüsü’nde “Veganım” diyerek balıkçı Ahmet Gökçebay’ın sattığı bir kova balığı denize döken S.E. adlı kadınla ilgili tartışmalar sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kadının, 2025 yılının sonlarında, Bodrum’daki ailesine ait evi ateşe verdiği öne sürüldü.

İstanbul’da 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü’ne gelerek oltasını denize attı. Öğleye kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakalayan Gökçebay’ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kadın, balıkları satın almak istediğini söyledi.

‘Veganım’ diyerek balıkları denize dökmüştü! Şaşırtan geçmişi ortaya çıktı

“BEN VEGANIM” DİYEREK DENİZE BOŞALTTI

Ancak kadın, Gökçebay’ın balık kovasını aldıktan sonra “Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin” diyerek tüm balıkları beklenmedik şekilde denize boşalttı. Balıkları satın alacağını söyleyip parayı ödemeyen kadının hareketi çılgına çevirdi. Çevredeki vatandaşların tepkisini çeken kadın hızla olay yerinden ayrıldı.

‘Veganım’ diyerek balıkları denize dökmüştü! Şaşırtan geçmişi ortaya çıktı

ANNE BABASININ EVİNİ KUNDAKLAMIŞ

Bodrum yerel basınında yer alan haberlere göre, S.E. 2025 yılı Aralık ayında Eskiçeşme Mahallesi’nde anne ve babasının yaşadığı evi ateşe vermişti. Olayın ardından evdeki bazı eşyaları dışarı atan S.E.’nin, çakmak kullanarak yangını başlattığı öne sürülmüştü. Yangın kısa sürede büyüyünce, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

‘Veganım’ diyerek balıkları denize dökmüştü! Şaşırtan geçmişi ortaya çıktı

YANGINDA BABA DUMANDAN ETKİLENDİ

Bodrum İtfaiyesi’nin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangına müdahale etmeye çalışan babanın dumandan etkilenerek fenalaştığı öğrenilmişti. Sağlık ekipleri baba için olay yerinde müdahale yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana gelmişti.

‘Veganım’ diyerek balıkları denize dökmüştü! Şaşırtan geçmişi ortaya çıktı

“PSİKOLOJİK SORUNU VAR” İDDİASI

Öte yandan olayla ilgili S.E.’nin psikolojik sorunları bulunduğu da iddialar arasında.

Haberle İlgili Daha Fazlası