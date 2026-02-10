Avrupa Birliği, iltica başvurularını doğrudan etkileyecek tarihi bir karara imza attı. Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı yeni düzenlemeyle birlikte, AB genelinde geçerli olacak “güvenli menşe ülke” uygulaması hayata geçiriliyor

Avrupa Birliği, iltica başvurularında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu, başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla AB genelinde geçerli olacak "güvenli menşe ülkeler" listesinin oluşturulmasını onayladı.

OYLAMA SONUÇLANDI

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yapılan oylamada düzenleme 408 oyla kabul edildi. 184 milletvekili karşı oy kullanırken, 60 milletvekili çekimser kaldı. Kabul edilen düzenleme ile iltica başvurularında yeni bir dönem başladı.

AB’nin yeni listesi ne anlama geliyor? Güvenli menşe ülkeleri kafaları karıştırdı

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Yeni uygulama kapsamında Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Kosova, Hindistan, Fas ve Tunus “güvenli menşe ülke” olarak tanımlandı. Bu ülkelerden gelen iltica başvuruları hızlandırılmış prosedürle ele alınacak.

İSPAT YÜKÜ BAŞVURU SAHİBİNE GEÇİYOR

Listede yer alan ülkelerden gelen başvurularda, kişinin geri gönderilmesi halinde zulüm ya da ciddi zarar riskiyle karşılaşacağını kanıtlama sorumluluğu başvuru sahibine ait olacak. Bu durum, iltica süreçlerinde önemli bir eşik olarak görülüyor.

ADAY ÜLKELER DE KAPSAMA ALINDI

Düzenleme, Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin de kural olarak “güvenli menşe ülke” sayılmasını içeriyor. Ancak silahlı çatışma, yüksek iltica kabul oranı veya temel haklara yönelik yaptırımlar gibi durumlarda bu statü askıya alınabilecek.

"GÜVENLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE" YOLU AÇILDI

Avrupa Parlamentosu, üye devletlerin belirli koşullar altında iltica başvurularını “güvenli üçüncü ülke” kapsamında değerlendirmesine de onay verdi. Başvuru sahibinin aile bağı, önceki ikameti, kültürel veya dilsel bağlantısı bulunan ülkeler bu kapsama girebilecek. AB’ye girişte transit geçilen ülkeler de değerlendirme sürecine dahil edilebilecek.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ

Yeni düzenleme, insan hakları örgütlerinin hedefinde yer aldı. Örgütler, bu uygulamanın bireysel iltica başvurularının adil şekilde değerlendirilmesini zorlaştırabileceği görüşünde. Bazı ülkelerde insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair sorunların sürdüğü de eleştiriler arasında yer aldı.

DESTEKLEYENLER NE DİYOR?

Düzenlemeyi savunan kesimler ise iltica sisteminin hızlanacağını ve üye ülkeler üzerindeki göç baskısının azalacağını dile getiriyor. Amaç olarak düzensiz göçle mücadele ve başvuruların daha kısa sürede sonuçlanması gösteriliyor.

SON SÖZ AB KONSEYİ’NDE

Avrupa Parlamentosu’ndan geçen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği Konseyi’nin de resmi onayı gerekiyor. Onayın gelmesi halinde yeni sistem AB genelinde uygulanmaya başlanacak.

