Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayı öncesinde temel gıda ve temizlik ürünlerini kapsayan yeni indirim kataloğunu yayımladı. 10-19 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada birçok ürün raflarda avantajlı fiyatlarla yer alıyor.

Ramazan hazırlıklarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri tarafından açıklanan yeni indirim listesini yakından takip ediyor. 10-19 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak “Hoşgeldin Ramazan” kataloğu ile gıda, temizlik ve mutfak ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar sunuluyor.

TARIM KREDİ KOOP 10-19 ŞUBAT RAMAZAN ÜRÜNLERİ

Tarım Kredi KOOP tarafından yayımlanan Ramazan’a özel indirim kataloğunda, hem günlük ihtiyaçlara hem de Ramazan sofralarına yönelik ürünler öne çıkıyor. Özellikle salça, ayçiçek yağı, süt ürünleri ve çay gibi temel tüketim kalemlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor.

Tarım Kredi Domates Salçası 830 g – 49,90 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı 5 L – 409,00 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 2,5 kg – 169,90 TL

Anadolu Kuru Fasulye 7 mm 1 kg – 67,50 TL

Anadolu Nohut 1 kg – 54,00 TL

Anadolu Barbunya 1 kg – 94,50 TL

Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimi 10-19 Şubat! Ramazan'a özel afişi paylaşıldı

Donuk Dana Kıyma 400 g – 196,00 TL

Dana Kasap Sucuk 400 g – 299,00 TL

Tarım Kredi Dana Pastırma 120 g – 239,00 TL

Tavuk Baget kg – 109,90 TL

E.S.K. Gövde Bütün Tavuk kg – 79,90 T

Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimi 10-19 Şubat! Ramazan'a özel afişi paylaşıldı

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 900 g – 399,00 TL

Tarım Kredi Süzme Peynir 850 g – 189,00 TL

Tam Yağlı Doğal Yoğurt 1500 g – 84,50 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 g – 119,00 TL

Tarım Kredi Labne 400 g – 94,90 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 g – 99,50 TL

Ceviz İçi 150 g – 109,90 TL

Badem Çeşitleri 170 g – 104,90 TL

Kuru Dut 250 g – 144,90 TL

Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimi 10-19 Şubat! Ramazan'a özel afişi paylaşıldı

Ege Güllaç 300 g – 90,00 TL

Şefik Usta Kemalpaşa 140 g – 36,50 TL

Şefik Usta Tepsi Kadayıf 400 g – 67,90 TL

Şefik Usta Şekerpare 250 g – 38,90 TL

Bergamot Aromalı Çay 500 g – 104,90 TL

Demlik Poşet Çay 48’li – 44,90 TL

Tarım Kredi Türk Kahvesi 200 g – 95,00 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası