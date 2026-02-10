BİM 10-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM 10-13 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğuyla yeni haftanın indirimli ürünler listesini paylaştı. Bu hafta mutfakların ihtiyacı olan döküm tencere, porselen yemek takımı ve temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte haftanın öne çıkan BİM aktüel afişi ve fiyat listesi...
BİM marketlerde bu hafta 10 Şubat Salı ve 13 Şubat Cuma günleri başlayacak olan iki ayrı aktüel ürünler tüketiciyle buluşuyor. Ev ekonomisine katkı sağlayacak temel gıda ve temizlik ürünlerinden, mutfakların eksiklerini tamamlayacak şık porselen gruplarına kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar açıklandı. Samsung A16 cep telefonundan Kütahya Porselen ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan BİM aktüel listesi haberimizde yer alıyor...
BİM 10 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER (TEMİZLİK VE GIDA GRUBUNDA FIRSAT)
Haftanın ilk kataloğunda evlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hijyen ürünleri ve mutfak erzakları ön plana çıkıyor.
Alo Toz Deterjan 345 TL
Doa Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 95 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml 85 TL
Quickdish Rulo Bambu Bez 189 TL
Safya 5 litre ayçiçek yağı 389 TL,
Efsane 5 kg pirinç 335 TL
Saban 2,5 kg kırmızı mercimek 115 TL
13 ŞUBAT BİM KATALOĞU (MUTFAK GEREÇLERİ VE ÇEYİZLİK ÜRÜNLER)
TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL
TCL 43' Full HD QLED Android Tv 13.490 TL
Samsung A16 Cep Telefonu 9.350 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.590 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 329 TL
Polosmart Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL
Polosmart Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL
Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL
Polosmart Led Işıklı Ayna 175 TL
Kütahya Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.350 TL
Hosse Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL
Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 99 TL
Benante Bambu Kapaklı Desenli Kupa 189 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 65 TL
Benante Desenli Rimli Kahve Fincan Seti 279 TL
Benante Cam Kesme Tablası 109 TL
Ören Bayan Caipo Yumak 3'lü 119 TL
Mini Amugurumi Anahtarlık Kiti 59 TL
Punch Nakış Seti 245 TL
Küçük Kanaviçe Kiti 99 TL
Keçe Arkadaş Kiti 39 TL
Amigurumi Softie Kiti 139 TL
Suda Eriyen Tela 3'lü 39 TL
Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL
Erkek Eşofman Altı 239 TL
Ahşap Langırt Oyunu 799 TL
Desenli Kalem Kutu 109 TL
Yükselen Zeka Panobig Dev Çizgiler Kitabım 299 TL
Çekçekli Market Arabası 289 TL
Tekli Oyun Hamuru 25 TL