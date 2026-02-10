BİM 10-13 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğuyla yeni haftanın indirimli ürünler listesini paylaştı. Bu hafta mutfakların ihtiyacı olan döküm tencere, porselen yemek takımı ve temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte haftanın öne çıkan BİM aktüel afişi ve fiyat listesi...

BİM marketlerde bu hafta 10 Şubat Salı ve 13 Şubat Cuma günleri başlayacak olan iki ayrı aktüel ürünler tüketiciyle buluşuyor. Ev ekonomisine katkı sağlayacak temel gıda ve temizlik ürünlerinden, mutfakların eksiklerini tamamlayacak şık porselen gruplarına kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar açıklandı. Samsung A16 cep telefonundan Kütahya Porselen ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan BİM aktüel listesi haberimizde yer alıyor...

BİM 10 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER (TEMİZLİK VE GIDA GRUBUNDA FIRSAT)

Haftanın ilk kataloğunda evlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hijyen ürünleri ve mutfak erzakları ön plana çıkıyor.

Alo Toz Deterjan 345 TL

Doa Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 95 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml 85 TL

Quickdish Rulo Bambu Bez 189 TL

Safya 5 litre ayçiçek yağı 389 TL,

Efsane 5 kg pirinç 335 TL

Saban 2,5 kg kırmızı mercimek 115 TL

BİM 10-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?

13 ŞUBAT BİM KATALOĞU (MUTFAK GEREÇLERİ VE ÇEYİZLİK ÜRÜNLER)

TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL

TCL 43' Full HD QLED Android Tv 13.490 TL

Samsung A16 Cep Telefonu 9.350 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.590 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 329 TL

Polosmart Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL

Polosmart Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL

Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL

Polosmart Led Işıklı Ayna 175 TL

Kütahya Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.350 TL

Hosse Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL

Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 99 TL

Benante Bambu Kapaklı Desenli Kupa 189 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 65 TL

Benante Desenli Rimli Kahve Fincan Seti 279 TL

Benante Cam Kesme Tablası 109 TL

Ören Bayan Caipo Yumak 3'lü 119 TL

Mini Amugurumi Anahtarlık Kiti 59 TL

Punch Nakış Seti 245 TL

Küçük Kanaviçe Kiti 99 TL

Keçe Arkadaş Kiti 39 TL

Amigurumi Softie Kiti 139 TL

Suda Eriyen Tela 3'lü 39 TL

Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL

Erkek Eşofman Altı 239 TL

Ahşap Langırt Oyunu 799 TL

Desenli Kalem Kutu 109 TL

Yükselen Zeka Panobig Dev Çizgiler Kitabım 299 TL

Çekçekli Market Arabası 289 TL

Tekli Oyun Hamuru 25 TL

