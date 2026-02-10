İzmir genelinde 10 ve 11 Şubat tarihlerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan kesinti listesiyle birlikte, İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama ekranı, yeni haftayla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan duyurulara göre, 10-11 Şubat 2026 tarihlerinde İzmir’in birçok ilçesinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., İzmir genelinde sürdürülen şebeke yenileme, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Açıklanan listeye göre Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menemen, Torbalı, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere çok sayıda ilçede kesinti uygulanacak.

İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama listesi! 10-11 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

10-11 ŞUBAT İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Aliağa

10 Şubat 2026:

Bozköy, Çakmaklı - 10.00-16.00

11 Şubat 2026:

Güzelhisar - 10.00-13.00

Yeni, Örnekkent - 12.00-14.00

Bayındır

10 Şubat 2026:

Arıkbaşı, Mektep, Çiftçigediği - 09.00-15.00

11 Şubat 2026:

Havuzbaşı - 09.00-17.00

Arıkbaşı - 09.00-15.00

Bayraklı

11 Şubat 2026:

Muhittin Erener, Cengizhan, Çiçek - 09.00-15.00

Bergama

10 Şubat 2026:

Zağnoz, Kadıköy, Alibeyli - 09.00-15.00

Eğrigöl - 11.00-17.00

Aşağıkırıklar, Kurfallı, Süleymanlı, Ovacık, Bozköy, Yenikent - 12.00-16.00

Buca

10 Şubat 2026:

Ufuk, Çamlık - 09.00-13.00

Vali Rahmi Bey, Laleli, Güven - 12.00-17.00

İnkılap - 09.00-17.00

11 Şubat 2026:

Ufuk, Menderes, Yaylacık, Barış - 09.00-14.00

Çeşme

10 Şubat 2026:

Musalla, İsmet İnönü - 10.00-16.00

11 Şubat 2026:

Musalla, İsmet İnönü - 09.30-15.30

Çiğli

10 Şubat 2026:

Balatçık, Küçük Çiğli - 09.00-17.00

11 Şubat 2026:

Şirintepe, Yakakent, Güzeltepe, Köyiçi - 09.00-15.00

İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama listesi! 10-11 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Dikili

11 Şubat 2026:

Demirtaş - 10.00-12.00

Gaziemir

11 Şubat 2026:

Gazi - 09.00-16.00

Güzelbahçe

10 Şubat 2026:

Çamlı, Yelki - 09.00-15.00

Karabağlar

10 Şubat 2026:

Devrim, Gazi, Uzundere, İhsan Alyanak, Basın Sitesi, Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeciler - 09.00-17.00

11 Şubat 2026:

Umut, Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Tahsin Yazıcı, Limontepe, Bahriye Üçok, Abdi İpekçi, Özgür - 09.00-17.00

Karaburun

10 Şubat 2026:

Mordoğan - 09.00-17.00

11 Şubat 2026:

Eğlenhoca - 10.00-17.00

Karşıyaka

10 Şubat 2026:

Cumhuriyet, Bahçelievler - 09.00-17.00

11 Şubat 2026:

Bahçelievler, Goncalar, Dedebaşı - 09.00-17.00

İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama listesi! 10-11 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kemalpaşa

10 Şubat 2026:

Çınarköy, Sekiz Eylül - 09.00-15.00

Kiraz

10 Şubat 2026:

Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç, Çayağzı - 10.30-17.30

11 Şubat 2026:

Yağlar, Şemsiler, Karaman, Arkacılar - 10.00-14.00

Konak

10 Şubat 2026:

İsmet Paşa - 09.00-13.00

11 Şubat 2026:

Tan, Uğur, Güzelyurt, Yenigün, Akıncı, Etiler, Fevzi Paşa, Kültür - 02.00-04.00

Menderes

10 Şubat 2026:

Efemçukuru, Şaşal - 09.00-17.00

11 Şubat 2026:

Efemçukuru, Şaşal - 09.00-17.00

Menemen

11 Şubat 2026:

İnönü, 85. Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal, Villakent - 10.00-17.00

Ödemiş

10 Şubat 2026:

Üç Eylül, Süleyman Demirel, Yolüstü, Zafer, Ocaklı, Hürriyet - 09.00-16.00

11 Şubat 2026:

Kayaköy, İlkkurşun, Çamlıca, Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Demirdere, Umurbey - 09.00-16.00

İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama listesi! 10-11 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Tire

11 Şubat 2026:

Sarılar, Kocaaliler, Çobanköy - 09.00-16.00

Torbalı

10 Şubat 2026:

Muratbey, Fevzi Çakmak, Torbalı Merkez - 10.00-20.00

11 Şubat 2026:

Eğerci, Yedi Eylül, Taşkesik, Arslanlar, Çaybaşı - 09.00-17.00

Urla

10 Şubat 2026:

İskele, Rüstem - 09.00-15.00

11 Şubat 2026:

Denizli, İskele - 12.00-15.30

İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberle İlgili Daha Fazlası