İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama listesi! 10-11 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir genelinde 10 ve 11 Şubat tarihlerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan kesinti listesiyle birlikte, İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.
İzmir GDZ elektrik kesintisi sorgulama ekranı, yeni haftayla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan duyurulara göre, 10-11 Şubat 2026 tarihlerinde İzmir’in birçok ilçesinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., İzmir genelinde sürdürülen şebeke yenileme, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Açıklanan listeye göre Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menemen, Torbalı, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere çok sayıda ilçede kesinti uygulanacak.
10-11 ŞUBAT İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Aliağa
10 Şubat 2026:
Bozköy, Çakmaklı - 10.00-16.00
11 Şubat 2026:
Güzelhisar - 10.00-13.00
Yeni, Örnekkent - 12.00-14.00
Bayındır
10 Şubat 2026:
Arıkbaşı, Mektep, Çiftçigediği - 09.00-15.00
11 Şubat 2026:
Havuzbaşı - 09.00-17.00
Arıkbaşı - 09.00-15.00
Bayraklı
11 Şubat 2026:
Muhittin Erener, Cengizhan, Çiçek - 09.00-15.00
Bergama
10 Şubat 2026:
Zağnoz, Kadıköy, Alibeyli - 09.00-15.00
Eğrigöl - 11.00-17.00
Aşağıkırıklar, Kurfallı, Süleymanlı, Ovacık, Bozköy, Yenikent - 12.00-16.00
Buca
10 Şubat 2026:
Ufuk, Çamlık - 09.00-13.00
Vali Rahmi Bey, Laleli, Güven - 12.00-17.00
İnkılap - 09.00-17.00
11 Şubat 2026:
Ufuk, Menderes, Yaylacık, Barış - 09.00-14.00
Çeşme
10 Şubat 2026:
Musalla, İsmet İnönü - 10.00-16.00
11 Şubat 2026:
Musalla, İsmet İnönü - 09.30-15.30
Çiğli
10 Şubat 2026:
Balatçık, Küçük Çiğli - 09.00-17.00
11 Şubat 2026:
Şirintepe, Yakakent, Güzeltepe, Köyiçi - 09.00-15.00
Dikili
11 Şubat 2026:
Demirtaş - 10.00-12.00
Gaziemir
11 Şubat 2026:
Gazi - 09.00-16.00
Güzelbahçe
10 Şubat 2026:
Çamlı, Yelki - 09.00-15.00
Karabağlar
10 Şubat 2026:
Devrim, Gazi, Uzundere, İhsan Alyanak, Basın Sitesi, Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeciler - 09.00-17.00
11 Şubat 2026:
Umut, Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Tahsin Yazıcı, Limontepe, Bahriye Üçok, Abdi İpekçi, Özgür - 09.00-17.00
Karaburun
10 Şubat 2026:
Mordoğan - 09.00-17.00
11 Şubat 2026:
Eğlenhoca - 10.00-17.00
Karşıyaka
10 Şubat 2026:
Cumhuriyet, Bahçelievler - 09.00-17.00
11 Şubat 2026:
Bahçelievler, Goncalar, Dedebaşı - 09.00-17.00
Kemalpaşa
10 Şubat 2026:
Çınarköy, Sekiz Eylül - 09.00-15.00
Kiraz
10 Şubat 2026:
Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç, Çayağzı - 10.30-17.30
11 Şubat 2026:
Yağlar, Şemsiler, Karaman, Arkacılar - 10.00-14.00
Konak
10 Şubat 2026:
İsmet Paşa - 09.00-13.00
11 Şubat 2026:
Tan, Uğur, Güzelyurt, Yenigün, Akıncı, Etiler, Fevzi Paşa, Kültür - 02.00-04.00
Menderes
10 Şubat 2026:
Efemçukuru, Şaşal - 09.00-17.00
11 Şubat 2026:
Efemçukuru, Şaşal - 09.00-17.00
Menemen
11 Şubat 2026:
İnönü, 85. Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal, Villakent - 10.00-17.00
Ödemiş
10 Şubat 2026:
Üç Eylül, Süleyman Demirel, Yolüstü, Zafer, Ocaklı, Hürriyet - 09.00-16.00
11 Şubat 2026:
Kayaköy, İlkkurşun, Çamlıca, Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Demirdere, Umurbey - 09.00-16.00
Tire
11 Şubat 2026:
Sarılar, Kocaaliler, Çobanköy - 09.00-16.00
Torbalı
10 Şubat 2026:
Muratbey, Fevzi Çakmak, Torbalı Merkez - 10.00-20.00
11 Şubat 2026:
Eğerci, Yedi Eylül, Taşkesik, Arslanlar, Çaybaşı - 09.00-17.00
Urla
10 Şubat 2026:
İskele, Rüstem - 09.00-15.00
11 Şubat 2026:
Denizli, İskele - 12.00-15.30
