İZSU su kesintisi 10 Şubat listesini duyurdu. Aliağa, Foça, Menderes ve Ödemiş başta olmak üzere kentin farklı noktalarında gün içinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar ise ''İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap arıyor.

İZSU su kesintisi yapılan bölgeleri resmi sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaştı. Kesintilerin önemli bir bölümünün elektrik arızasından kaynaklandığı bazı bölgelerde de ana boru hattı sorunları nedeniyle su verilemediği bildirildi. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU su kesintisi 10 Şubat Ödemiş, Foça, Menderes, Aliağa...

İzmir’de 10 Şubat su kesintisi yaşayan ilçeler duyuruldu. İZSU’nun arıza ve bakım duyurularına göre Ödemiş, Foça, Menderes ve Aliağa’da su kesintileri uygulanıyor. İZSU yaşanan kesintiler hakkında detaylı bilgileri resmi sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaştı.

İZMİR’DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ALİAĞA KALABAK 09.02.2026 saat 22:06 ile 10.02.2026 saat 11:24 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI KALABAĞA SU VERİLEMİYOR. FOÇA ATATÜRK 10.02.2026 saat 08:27 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası DENİZKENT MEVKİ, POMPA ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE. FOÇA CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YENİKÖY 10.02.2026 saat 08:14 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası YENİFOÇA KUYULARINDA'Kİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE. MENDERES AHMETBEYLİ 10.02.2026 saat 09:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MAYDANOSKOYU VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. ÖDEMİŞ SUÇIKTI 09.02.2026 saat 18:00 ile 10.02.2026 saat 17:00 arasında yaklaşık 23 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SUÇIKTI MAHALLESİNDE TOPRAK KAYMASINDAN KAYNAKLI İÇME SUYU ŞEBEKE ...

