Sosyal medya paylaşımları ve lüks hayat tarzıyla sık sık gündeme gelen fenomen Rachel Araz, bu kez endişe veren bir açıklama yaptı. Araz, Instagram’dan oğlunun geçirdiği talihsiz kazayı duyurdu.

2016 yılında iş adamı Sami Kiresepi ile evlenen ve mutlu aile hayatıyla adından söz ettiren Rachel Araz Kiresepi, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Lüks hayat tarzı, sık sık yaptığı seyahatler ve ailesiyle paylaştığı karelerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Araz, son paylaşımıyla ise sevenlerini korkuttu.

OĞLU KAYAK KAZASI GEÇİRDİ

Araz, oğlunun talihsiz bir kaza geçirdiğini belirtti. Ünlü fenomen, yaşadıkları korku dolu günleri takipçileriyle şöyle paylaştı:

"Geçtiğimiz hafta sağlık açısından sınandığımız kabus gibi bir haftaydı. Oğlum Lionel bir kayak kazası geçirdi. Detay anlatacak gücüm yok ama artık iyi, daha da iyi olacak inşallah. Her saniye şükrediyorum, korkunç bir kazayı olabilecek en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum. Mesajlarınız, dualarınız ve güzel enerjileriniz için çok teşekkür ederim. Allah’ım tüm çocuklarımızı korusun."

Rachel Araz’dan korkutan haber: Oğlu kaza geçirdi

Araz’ın paylaşımının ardından takipçileri, ünlü fenomene ve oğluna geçmiş olsun dileklerini iletti.

