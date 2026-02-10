Ekranların tanınmış yüzlerinden, Real Housewives of Beverly Hills adlı reality şovun yıldızı ve ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı Teddi Mellencamp, hayatını altüst eden teşhisin yıl dönümünde yaşadıklarını paylaştı. Milgen şikayetiyle hastaneye giden ancak korkunç gerçeği öğrenen Mellencamp, sosyal medya hesabından bir yıl önce geçirdiği ağır beyin ameliyatının ardından bu süreçte hissettiklerine dair içini döktü.

2022 yılında cilt kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan melanoma yakalandığını açıklayan Mellencamp, defalarca ameliyat olmuş ve yoğun tedaviler görmüştü. Tedavilerin ardından kanseri yendiğini düşünen ünlü isim, hayatına kaldığı yerden devam etmeye hazırlanırken Şubat 2025’te aldığı haberle büyük bir yıkım yaşadı. Yapılan kontrollerde, kanserin beynine ve akciğerlerine yayıldığı ortaya çıkmıştı.

MİGREN ŞİKAYETİYLE BAŞVURMUŞTU Mellencamp, bir yıl önce yaşadıklarını anlatırken, migren şikayetiyle gittiği acil serviste beyninde erik büyüklüğünde, 4. evre çok sayıda tümör tespit edildiğini ve 24 saat içinde acil ameliyata alındığını belirtti. Beynindeki en tehlikeli tümörlerin ameliyatla çıkarılmasının ardından ünlü isim, yoğun kemoterapi ve bağışıklık sistemi tedavisi gördü. Doktorların yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladığı bu süreçte Mellencamp, yaşadıklarını düzenli olarak sosyal medya hesabından paylaştı.



UMUTLARI TÜKENDİ, ANCAK İKİNCİ KEZ YENDİ Zorlu tedavi süreci boyunca en büyük korkusunun üç çocuğunu geride bırakmak olduğunu dile getiren Mellencamp, bu nedenle büyük bir psikolojik baskı yaşadığını ifade etti. Umutların neredeyse tükendiği bir dönemde tedavilere olumlu cevap veren ünlü isim, düşük görülen ihtimallere rağmen kanseri ikinci kez yenmeyi başardı.



“ACI VERİCİ BİR SÜREÇ” O korkunç teşhisin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda Mellencamp, “Fiziksel olarak iyi olduğumu düşünüyorum. Ancak kanser söz konusu olduğunda genellikle konuşmadığımız bir şey var, tüm ameliyatlardan ve testlerden sonra ruh halinizin nasıl olduğu. Bu çok acı verici bir süreç” ifadelerini kullandı. Mellencamp ayrıca, doktorlara, hemşirelere, ailesine, arkadaşlarına ve kendisine gösterilen destek için minnettarlığını dile getirdi.

KANSER BULGUSU YOK, TAKİP SÜRÜYOR Ekim 2025’te 4. evre kanserinin gerilediğini açıklayan Mellencamp, son yapılan taramalarda vücudunda kansere rastlanmadığını ancak tedavisinin devam edeceğini belirtti. Doktorlar, hastalığın tamamen atlatıldığının ancak birkaç yıl sonra netlik kazanacağını ifade ediyor.

EN BÜYÜK DESTEK AYRI YAŞADIĞI EŞİNDEN GELDİ Tedavi sürecinin psikolojik etkileri nedeniyle terapiye başladığını açıklayan Mellencamp, bu dönemde 13 yıllık eşi Edwin Arroyave ile ayrıldıklarını da duyurdu. Kanserin yeniden ortaya çıkmasının ardından boşanma sürecini askıya alan çiftin, hastane süreci boyunca birlikte olduğu öğrenildi. Ayrı yaşamalarına rağmen Arroyave’nin, üç çocuğunun annesi olan Mellencamp’ın başucundan ayrılmadığı ve tedavi süreci boyunca destek verdiği belirtildi. Çiftin 13 yaşında Slate, 11 yaşında Cruz ve 5 yaşında Dove adında üç çocuğu bulunuyor.

