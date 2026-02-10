Aralık ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,50 arttı, aylık yüzde 1,17 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,22 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,67 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,53 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,51 arttı.

