Karaman'da 17 yaşındaki F.K., tartıştığı 13 yaşındaki D.B.'yi omzundan bıçakladı. Olayın ardından yakalanan F.K. gözaltına alınırken, D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1485. Sokak'ta bulunan bir parkta F.K. (17) ile D.B. (13) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., D.B.'yi bıçakla sol omzundan yaraladı ve kaçtı.

YARALI ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli F.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.K. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

