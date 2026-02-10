Kaydet

Karaman’da yunus polislerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında durdurulan modifiyeli bir otomobil, teknik değişiklikler ve abartı egzoz nedeniyle trafikten men edildi. Havalı süspansiyon sistemindeki kompresör arızası sebebiyle yere tamamen yapışan araç, çekiciye yüklenirken ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat süren ve tahta blokların kullanıldığı operasyonun ardından araç otoparka çekilirken, sürücüye toplam 12 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

