TOKİ Osmaniye merkez hak sahipliği kura çekimi tamamlandı. Osmaniye Merkez 5. ETAP 656/ 250000 Sosyal Konut Projesinde yer alan 488 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Osmaniye merkez isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Osmaniye Merkez 624 / 250000 Sosyal Konut Projesi kapsamında; hak sahibi olarak belirlenen 463 hak sahibi ile Osmaniye Toprakkale 94/250.000 Sosyal Konut Projesi Kampanyası kapsamında belirlenen 24 adet hak sahibi olmak üzere toplam 487 hak sahibi arasından, Osmaniye Merkez 5. ETAP 656/ 250000 Sosyal Konut Projesinde yer alan 488 konut için 10 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

TOKİ YOUTUBE HESABINDAN DUYURULDU

Kura çekimi resmi TOKİ YouTube hesabından canlı olarak gerçekleşti. Hak sahipleri sıra no ve banka başvuru no ile duyuruldu.

TOKİ Osmaniye merkez hak sahipliği kura sonuçları açıklandı! İsim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları asil ve yedek isim listesi online sistem üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube canlı yayını üzerinden görüntüleyebiliyor.

