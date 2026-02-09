TOKİ Bilecik Osmaneli 287 konut teslim tarihleri açıklandı. Yapılan duyuruya göre, Bilecik İli Osmaneli İlçesi 287 Konut Projesi hak sahipleri şubat içerisinde ilan edilecek. Peki, TOKİ Bilecik Osmaneli 287 konut teslimi ne zaman gerçekleşecek?

TOKİ Bilecik Osmaneli 287 konut teslim tarihleri açıklandı. TOKİ'nin resmi internet adresinden "BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİ 287 ADET KONUT PROJESİ TESLİM İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU" paylaşıldı. Yayımlanan yazılı duyuruda; "Bilecik İli Osmaneli İlçesi 287 Konut Projesi hak sahipleri 03 Şubat 2026 – 13 Şubat 2026 tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklardır" denildi.



KONUT TESLİM DUYURUSU

uyurunun detaylarında; "Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Koltek Müşavir A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır.

Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkânları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle %10 oranında Katma Değer Vergisi doğduğundan;

Konut alıcıları; 3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarını, taşınmazın tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilmesini, ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, KDV borç bakiyesinin güncellemesini ve borç bakiyelerine uygulanan dönemsel güncelleme tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarının, kalan vadelere yayılarak tahsil edilmesini kabul ve taahhüt eden bir Taahhütname T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmaneli Bilecik Şubesinde imzalanarak, bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir.

(Şehit yakını kategorisinde KDV Borç bakiyesine artış yapılmayacaktır.) Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının borca yansıtıldığına dair Taahhütname

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. " ifadelerine yer verildi.



