Elektrikli otomobili Geely EX2 Çin’de satışlarıyla fırtınalar estiren ve ülkenin en çok satılan elektrikli otomobili olan Geely EX2, bu başarısını Avrupa’ya taşıma hedefiyle yola çıkmaya hazırlanıyor.



Elektrikli otomobili Geely EX2 2025 yılında Çin’de satış rekorları kıran ve BYD Seagull modelini tahtından eden Geely EX2, Avrupa’da satışa çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 465 bin 775 adet EX2 satışı yapıldı.

Elektrikli otomobili Geely EX2 B-segment elektrikli hatchback, yaklaşık 4.13 metrelik bir gövde uzunluğuna sahip ve şehir içi ile çevresi için ideal bir boyut sunuyor. Tasarımı sade ama modern; iç mekân organizasyonu ise

boyutuna rağmen etkileyici. 375 litre bagaj hacmi gibi pratik detaylar da günlük kullanımda avantaj sağlıyor.



Elektrikli otomobili Geely EX2 Teknik tarafta ise, 40.1 kWh bataryaya sahip model WLTP’ye göre 300 - 350 km civarında bir menzil sunuyor. Motor tarafında yaklaşık 85 kW güç ve arkadan itiş düzeni birleşimi yer alırken, araçta gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) standart paketle sunuluyor.

Elektrikli otomobili Geely EX2 REKABETÇİ FİYATLA ÇIKACAK Fiyat beklentisi konusunda da Çin’de 8.500 euroya satılan EX2, Avrupa’ya geldiğinde vergiler ve uyumluluk maliyetleriyle yaklaşık 23.000 eurodan başlayan bir etikete sahip olması bekleniyor. Rekabete gireceği Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa, Renault 5 gibi modellere karşı, özellikle fiyat-performans odaklı ve elektrikli araç arayanlara güçlü bir alternatif olabilir.



