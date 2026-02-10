Gümüş şubat aylarında yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte son 15 yıllık performansı
Son dönemlerde değerli madenlerde öne çıkan yatırım araçlarından biri de gümüş oldu. Dalgalı fiyat hareketleriyle öne çıkan gümüşte yatırımcılar geçmiş yıllara ait verileri merak ediyor. İşte son 15 yılın verilerine göre şubat aylarında gümüşün performansı...
Ulaşılabilir fiyatı ve yüksek getiri potansiyeliyle öne çıkan gümüş, yatırımcıların yeni gözdesi hâline gelirken, kuyumcularda düğün takısı olarak da ilgi görmeye başladı. Peki geçmiş yılların Şubat aylarında gümüş piyasası nasıl bir seyir izledi? BloombergHT'nin derlediği veriler gümüşün son 15 yıldaki Şubat ayı performansına dair ipuçları sunuyor.
2011 Şubat: Yüzde 20,77 yükseliş
2012 Şubat: Yüzde 4,53 yükseliş
2013 Şubat: Yüzde 9,28 düşüş
2014 Şubat: Yüzde 10,61 yükseliş
2015 Şubat: Yüzde 3,76 düşüş
2016 Şubat: Yüzde 4,56 yükseliş
2017 Şubat: Yüzde 4,31 yükseliş
2018 Şubat: Yüzde 5,36 düşüş
2019 Şubat: Yüzde 2,8 düşüş
2020 Şubat: Yüzde 7,63 düşüş
2021 Şubat: Yüzde 1,18 düşüş
2022 Şubat: Yüzde 8,83 yükseliş
2023 Şubat: Yüzde 11,88 düşüş
2024 Şubat: Yüzde 1,23 düşüş
2025 Şubat: Yüzde 0,49 düşüş