1000 beygirlik elektrikli Ferrari sahneye çıktı. Luce’nin radikal iç mekânı ve Jony Ive dokunuşu, markanın yeni çağını resmen başlattı.

Ferrari’nin ilk elektrikli modeli Luce’nin iç mekan tasarımı ortaya çıktı. iPhone tasarımcısı Jony Ive'ın yönetiminde yapılan radikal iç mekan tasarımı otomotiv dünyasının gündemine oturdu.

Geliştirme aşamasının başlarında Elettrica olarak adlandırılan Ferrari’nin ilk elektrikli modelinin üretim versiyonunun Luce olarak adlandırılacağı Ferrari tarafından doğrulandı. İtalyanca'da “ışık kaynağı” anlamına gelen Luce markanın yeni dönemini simgeliyor.

Luce'nin iç ve dış tasarımı, eski Apple tasarım şefi Jony Ive'ın kurucularından olduğu LoveFrom tasarım firması tarafından geliştirildi. Ive, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch gibi ürünlerin yanı sıra iOS işletim sisteminin kullanıcı arayüzünün tasarımında da yer almıştı.

"Bu nasıl Ferrari" dedirtecek tasarım: Elektrikli Luce’nin iç mekanı ortaya çıktı

Buna rağmen aracın iç mekanında çok sayıda fiziksel kontrol düğmelerine yer verilmiş. Hareketli 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ise tasarımıyla iPad'i oldukça anımsatıyor.

Ferrari'nin tasarım şefi Flavio Manzoni, iç mekanı "benzersiz" ve sektör için "çığır açıcı" olarak nitelendirdi.

12,5 inçlik gösterge panelinde hız, güç vb. gösteren üç ayrı kadran, üst üste yerleştirilmiş iki özel yapım, Samsung OLED ekran ve daha analog bir görünüm vermek için dışbükey cam ile oluşturulmuş. Hatta dijital kilometre sayacı için fiziksel bir ibre bile mevcut.

Üç kollu ve ince tasarımlı direksiyon simidi, 20. yüzyılın en ikonik Ferrari modellerinden bazılarında kullanılan Nardi tasarımına bir gönderme niteliğinde.

"Bu nasıl Ferrari" dedirtecek tasarım: Elektrikli Luce’nin iç mekanı ortaya çıktı

BİN BYEGİRLİK PERFORMANS

Ferrari Luce’nin güç ve performans verileri de paylaşıldı. Markanın ilk elektrikli modeli dört farklı elektrik motorundan elde edilen toplam 1000 beygirlik güç sağlıyor. 800V mimarisine sahip araç 350 kW'lık tepe şarj hızıyla en hızlı şarj olan modellerden biri olacak. Model, şasiye entegre 122 kWh kapasiteli bataryasıyla 530 km menzil vadediyor.

"Bu nasıl Ferrari" dedirtecek tasarım: Elektrikli Luce’nin iç mekanı ortaya çıktı

Maksimum hızı 300 km/sa olan modelin 0’dan 100’e hızlanması 2,5 saniye sürüyor.

ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN SES TEKNOLOJİ

Ferrari, motor sesini yapay olarak artırmak yerine, mekanik bileşenlerin titreşimlerini algılayan ve bunları tıpkı elektro gitardaki manyetik alıcı gibi yükselten yüksek hassasiyetli bir sensör geliştirdi. Bu sayede yapay ses değil gerçek bir ses duyulabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası