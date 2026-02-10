Aydın Efeler’de 80 yaşındaki Ahmet ve Nuran Çakaloğlu çifti, evlerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Anne ve babalarının tabutlarına sarılan oğulları, "Bu olay tamamen hunharca ve kahpece yapılan bir cinayet" dedi.

Korkunç olay, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde 8 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Yaşlı çiftin sır ölümü! Oğulları cenazede gözyaşı döktü: Hunharca yapılan bir cinayet

FECİ HALDE BULUNDULAR

Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili faillerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BOŞ ALTIN KESELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisinde iki adet boş altın kesesi bulunduğu iddia edilirken, polis ekiplerinin de olayın yaşandığı ev ve çevresinde incelemelerinin sürdüğü, ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alındığı öğrenildi.

OĞULLARI TABUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yapılan otopsi sonrası Ahmet ve Nuran Çakaloğlu çifti için Efeler Bey Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Çakaloğlu çiftinin oğulları anne ve babalarının tabutlarına defalarca sarılıp göz yaşlarını tutamazken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başta olmak üzere ailenin yakınları acılı kardeşleri yalnız bırakmadı. Yaşlı çift alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Germencik Hıdırbeyli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HUNHARCA YAPILAN BİR CİNAYET"

Cenaze töreninde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin oğulları Ahmet ve Serhat Çakaloğlu kardeşler, "Bu olay tamamen hunharca ve kahpece yapılan bir cinayet" ifadelerini kullandı.

