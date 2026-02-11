Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, katıldığı yayında “Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?” sorusuna yorum yapmaması İsrail ve Yunanistan’da tartışma konusu oldu.

Israel Hayom gazetesi Bakan Fidan’ın sessizliğini “Türk Dışişleri Bakanı soruya cevap vermedi. Ancak sadece gülümsemesi ile bile aslında gerekli yerlere ulaşması gereken mesajı verdi” değerlendirmesinde bulundu. Yunan basınından Europost ise Fidan’ın cevapsız bıraktığı soruyu “Atina’nın korkularını körükleyen bir hamle” olarak nitelendirdi.

Haberde “Fidan, Ankara’nın nükleer silah edinmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna uzun süren sessizlikten sonra cevap vermemeyi tercih ederek akıllarda soru işareti bıraktı. Fidan’ın hiçbir şey söylememe tercihi, nihayetinde her şeyi anlatabilir. Gülümsemesi, sessizliği ve kameraya bakışı, Türkiye’den sessiz bir sinyal niteliğindeydi” yorumunda bulunuldu.

FİDAN, GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı. Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.



