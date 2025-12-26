Uzatmalı aşkı için yeniden harekete geçen Beşiktaş, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho’ya yeniden talip oldu.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın Rizespor maçı sonrası, “Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım” sözleriyle sinyalini verdiği ara transfer çalışmalarında hangi futbolcuların hedefte olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlılar öncelikle, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho’ya talip. Kulübü Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen, kariyerine Premier Lig’de devam etmek istediği için Aston Villa’ya kiralık giden İngiliz sol kanat oyuncusu, burada umduğunu bulamadı.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Çıktığı 13 maçta sadece dört defa ilk 11’e girebilen Jadon Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı. Sancho’nun devre arası takımdan ayrılıp, sürekli oynayabileceği bir kulüpte oynamak istediği belirtildi. Öncelikle Jadon Sancho transferini bitirmeye çalışan ve bu yolda bütün imkânlarını seferber eden yönetimin, yıldız oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın da onay verdiği transfer gerçekleşirse Beşiktaş sol kanada çok güçlü bir takviye yapmış olacak.

Jadon Sancho

HADJAM’DA SONA DOĞRU

Sol beke takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesindeki ilk isim Young Boys’tan Jaouen Hadjam. Cezayir asıllı Fransız futbolcu için İsviçre Süper Lig ekibi, 10 milyon avro talep etti. Pazarlıklarını sürdüren siyah beyazlı yöneticiler, bonservis bedelini makul bir seviyeye çektikleri takdirde transferi gerçekleştirecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası