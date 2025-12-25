Beşiktaş, kriz çıkaran Portekizli oyuncunun takımdan uzaklaşmasıyla rahatladı. Kaprisleri ve isteksizliğiyle oyuncuların modunu düşüren Portekizlinin saf dışı kalmasının ardından takım kendine geldi. Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny’nin performansı yükseldi, takımın da aidiyeti arttı.

Derbide Fenerbahçe’yi Kadıköy’de deviren Beşiktaş’ta devre arasına moralli girmenin keyfi yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte son zamanlarda takım ruhunun artması da dikkati çekiyor. Bu duruma yol açan en önemli etken ise Rafa Silva krizinin çıkması oldu. Kaprisleri ve isteksizliğiyle takımın modunu aşağı çeken Portekizli oyuncunun saf dışı kalmasının ardından Beşiktaş’ta hava tamamen değişti. Siyah beyazlı ekipte bireysel egoların yerini kolektif oyun aldı.

ZİNCİRLERİ KIRDI

Portekizli futbolcunun devreden çıkmasıyla birlikte Beşiktaş âdeta zincirlerini kırdı. Takım uzun süre sonra oyunu bir kişiye göre değil, birbirine göre oynamaya başladı. Bu değişimin en net yansıması Orkun ve Cerny’de görüldü. Orkun, orta sahada oyunun aklını ve temposunu belirleyen isim hâline gelirken; Cerny, üzerindeki baskıyı atıp gerçek potansiyelini sahaya yansıttı. Siyah beyazlı ekipte pas hızı artarken, saha içi yardımlaşma da belirgin şekilde yükseldi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Rafa Silva krizinin Beşiktaş’a çok kötü yansıyacağı konuşuluyordu. Aksine öncelikle takımda aidiyet duygusu yeniden oluştu. Beşiktaş’ta artık forma, bireysel kaprislerin değil, mücadele edenlerin omzunda duruyor. Kriz çıkaran bir ismin ayrılığı Kartal’ın karakterini göstermesini sağladı.

Rafa Silva

VACLAV CERNY SÖZÜNÜ TUTTU!

Kadıköy’de attığı iki golle Beşiktaş’a zaferi getiren Vaclav Cerny’nin maçtan önce teknik direktör Sergen Yalçın’a gol sözü verdiği öğrenildi. Çek yıldız karşılaşma sonunda verdiği sözü fazlasıyla tutmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan Cerny’nin profesyonel kariyerinde en fazla deplasman golü attığı takım Fenerbahçe oldu. Yıldız oyuncu iki maçta Fenerbahçe’ye dört gol attı.

Rafa Silva saf dışı kaldı, Beşiktaş zincirlerini kırdı: Derbide kriz fırsata çevrildi

DERBİ ŞAMPİYONU!

Türkiye Kupası’nda oynadığı Fenerbahçe derbisinden de galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 2025 yılında en çok derbi kazanan takım oldu. Siyah-beyazlılar seneyi üç derbi galibiyetiyle kapattı. Mart ayında Galatasaray’ı evinde 2-1 yenen siyah-beyazlılar, mayıs ayında da Fenerbahçe’yi tek golle geçmişti.

TRANSFER HAREKÂTI BAŞLADI

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta transfer harekâtı başladı. Sol bek için ilk aday olan Jaouen Hadjam için kulübü Young Boys ile resmî görüşmeler başladı. Siyah beyazlılar, Cezayirli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Orta saha için de ilk olarak Salih Özcan’a gidildi. Borussia Dortmund ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi. İki kulübün kısa süre içinde anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Stoper için de Emmanuel Agbadou dışında yeni isimlerle de görüşüldüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası