Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta futbol komitesi, teknik heyet ve A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Siyah beyazlılarda yolların ayrılacağı isimler belirlenirken takıma yapılacak takviyeler için mevkiler netleşti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerin belli olduğu ve takıma takviye yapılacak bölgelerin netleştiği belirtildi.

Bein Sports'un haberine göre; siyah beyazlılarda futbol komitesi, teknik heyet ve A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in bugün kapsamlı bir toplantı yapması bekleniyor.

Bu toplantıda, takımdan ayrılacak oyuncular ile transfer yapılacak bölgelerin netleşmesi adına önemli kararların alınacağı belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu

AYRILIK İHTİMALİ EN YÜKSEK İSİM: UDUOKHAİ

Takımdan ayrılması en muhtemel oyuncu olarak Felix Uduokhai öne çıkıyor. Alman savunmacıya Mainz'ın ilgisi bulunduğu ve bu transfer için somut adımların atılmasının beklendiği ifade ediliyor.

JURASEK VE SVENSSON İÇİN FESİH GÖRÜŞMELERİ

Beşiktaş'ta David Jurasek ve Jonas Svensson için ise oyuncularla fesih görüşmelerine başlanacağı, bu süreçte izlenecek yol haritasının belirleneceği kaydedildi.

Jonas Svensson

MERKEZ ORTA SAHAYA ÇİFTE TAKVİYE GÜNDEMDE

Transfer planlamasında öncelikli bölge olarak merkez orta saha dikkat çekiyor. Daha önce bu bölge için tek bir oyuncu planlanmıştı ancak Rafa Silva'nın durumu sonrası iki orta saha transferi gündeme geldi.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri Salih Özcan. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, siyah-beyazlıların bu transferde elini güçlendiren önemli bir faktör olarak görülüyor.

Salih Özcan

SOL BEKTE HADJAM ÖNE ÇIKIYOR

Sol bek transferinde daha önce de gündeme gelen Jaouen Hadjam, Beşiktaş'ın öncelikli adaylarından biri konumunda. Hadjam'ın yanı sıra Lautaro Blanco da alternatifler arasında yer alıyor.

STOPERE AGBADOU, KALEYE JÖRGENSEN TAKİBİ

Stoper bölgesinde Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında bulunuyor.

Kaleci transferinde ise siyah-beyazlılar, Filip Jörgensen'in durumunu yakından takip ediyor. Genç kalecinin 23 yaş altı kuralına uyması, bu transferi daha cazip hale getiriyor.

Emmanuel Agbadou

BEŞİKTAŞ'IN KIŞ KAMPI PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın kış kampı programı da netleşti. Siyah-beyazlılar,

1 Ocak'ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yapacak; 2 Ocak'ta Antalya’da kampa başlayacak, 10 Ocak'ta ise İstanbul'a dönecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası