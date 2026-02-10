610 gün sonra minderlere Zagreb Açık’ta altın madalya ile dönen Rıza Kayaalp, Avrupa'da şampiyonluk kazanıp rekor kırmak için döndüğünü söyledi.

Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) dört yıllık men cezasını kaldırmasının ardından 610 gün sonra ilk resmî müsabakasına çıkan millî güreşçimiz Rıza Kayaalp, Zagreb Açık’ta 130 kiloda finalde ABD’li Cohlton Michael Schultz’u 7-1 yenerek altın madalya kazandı. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza büyük mutluluk yaşarken duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi.

ALNIMIN AKIYLA

Millî güreşçimiz, “En kötü şey kendini ifade edememek. Alnımın akıyla geri döndüm. Son yaşadığım haksızlık beni daha da hırslandırdı. Avrupa’da yeniden şampiyon olarak rekor kırmak istiyorum” dedi.

Rıza, Avrupa Şampiyonluğu rekorunu efsane Rus güreşçi Aleksandr Karelin’le paylaşıyor ve bu sene de altın madalya alırsa rekora tek başına sahip olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdıracak.

AKGÜL: REKORU KIRACAK

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, “Rıza’nın aramıza dönmesi büyük moral oldu. Rekoru kıracağına inanıyorum” dedi.

