Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının bitmesinin ardından puan tablosunda 5'inci sırada bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinin ardından ligin ikinci yarısı için uygulanacak hazırlık kampı programını açıkladı.

Son 7 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ligin ilk yarısını 29 puanla 5'inci sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar oynadıkları 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkan Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin yıldızlaştığı maçta 2-1'lik skorla galip geldi ve ligin birinci devresine güler yüzle girdi. Müsabakanın ardından siyah-beyazlı ekibin devre arası hazırlık kampı programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına şu şekilde:

2025-26 sezonunun ilk yarısını geride bırakan Futbol A Takımımız, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izin yapacak.

Siyah-beyazlılarımız, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Ekibimiz, devre arası hazırlık kampını 2-10 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da gerçekleştirecek.

