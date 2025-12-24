Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının bitmesinin ardından puan tablosunda 5'inci sırada bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinin ardından ligin ikinci yarısı için uygulanacak hazırlık kampı programını açıkladı.
Son 7 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ligin ilk yarısını 29 puanla 5'inci sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar oynadıkları 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkan Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin yıldızlaştığı maçta 2-1'lik skorla galip geldi ve ligin birinci devresine güler yüzle girdi. Müsabakanın ardından siyah-beyazlı ekibin devre arası hazırlık kampı programı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına şu şekilde:
2025-26 sezonunun ilk yarısını geride bırakan Futbol A Takımımız, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izin yapacak.
Siyah-beyazlılarımız, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Ekibimiz, devre arası hazırlık kampını 2-10 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da gerçekleştirecek.