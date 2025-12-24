Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında dün akşam oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kazananı Çek yıldızı Vaclav Cerny'nin iki golüyle Beşiktaş oldu. 2-1'lik skorla biten dev derbiyi usta spor yazarları kaleme aldılar.

Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, bu sezon kadrosuna kattığı Çek Cumhuriyetli oyuncusu Vaclav Cerny'nin başrolde olduğu derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerinin ikisi de Cerny'den gelirken, Fenerbahçe'nin tek golü 43'üncü dakikada attığı penaltı ile İspanyol yıldızı Marco Asensio'dan geldi. Maçın sonucuyla Beşiktaş, C grubunda 3'üncü sıraya yerleşti.

Maçın ardından spor basınının usta kalemleri, derbi maçını yorumladılar.

"ALEXİS DEVRİM"

Muçi’nin hoca dokunuşuyla yıldız olduğu ligde Rashica haydi haydi olur. Orkun Kökçü’nün Benfica’da estirdiği gibi 10 numarada olması şart. O sırtındaki numarayı Hollanda’da, Portekiz’de olduğu gibi burada da boşuna vermediler. Djalo hiç boş stoper değil, Taylan da ideal bir bek. Alexis Sanchez’e çok benzeyen Devrim’de ısrar edilirse sol kanada da transfere gerek yok. Zaten orada Jota da var. Aciliyetler ise şöyle; Ndidi’nin yanına ayağı iyi ve atletik 8 numara, sola hücumcu bir bek, santrfora da golcü oğlu golcü. Maçın adamı Cerny, çok sevdiği Kadıköy’de yine şov yaptı. Bu adam ikinci yarıda coşar. (Murad Tamer/ Türkiye Gazetesi)

Beşiktaş takımı, Fenerbahçe'ye attığı gole sevinirken

"OTORİTE ZAFİYETİ"

Otorite zafiyeti... 37'de Szymanski'ye kontrolsüz giren Orkun'a sarı göstermeliydi. Faulü ters verdi ve kart göstermedi. 39'da Mert'i formasından Abraham çekiyor, net penaltı ama hakem her zaman olduğu gibi sahada veremedi! VAR müdahalesi yedi, izledi, doğruyu buldu, penaltı ve sarı kart. 3 gün önce Süper Lig'de Thiam ve Abraham çekildi, hakemler penaltı vermedi, VAR da devreye girmedi! Bundan güç alan Abraham çekti ama bunların Ferhat'ın hakemleri olduğunu unuttu... Şah mat... Kokart seviyesi ile maç yönetim seviyesi eş değer değil. Faul tespitleri sıkıntılı. 69'da Djalo'nun Szymanski'ye faulü penaltı. 81'de Oosterwolde'nin Orkun'a eylemi penaltı... Kartı tartışırız ama her iki penaltıyı da çözemedi veremedi... Nedense majör kararlarda hakeme "kal" geliyor! Oyuncuların iyi niyetli olması hakem adına büyük avantajdı. (Mustafa Çulcu/ Fotomaç)

"BÖYLE OYUNCULAR ALACAKSIN"

Cerny, Beşiktaş’ın 6 milyon Euro’ya aldığı, 28 yaşındaki bir oyuncu. Hem yaşı hem maliyeti çok çok iyi. Daha iyi olan bir şey daha var. Sahada gördüğüm kadarıyla adamın sporcu ahlakı da çok iyi. Bu sezon Orkun ve Abraham’ın Beşiktaş’a toplam maliyeti 100 milyon Euro’yu buluyor. İkisini de özel uçaklarla ve şov yapa yapa getirdiler. Bakınız dün gece, normal şekilde getirilen bu adam oynadığı futbolla, gayretiyle, oyun şevkiyle, profesyonelliğiyle maçı aldı Kadıköy’den Beşiktaş’a götürdü. Yahu kardeşim, böyle futbolcular alacaksınız. (Erman Toroğlu/ Sözcü)

"FAUL OLMAYAN DÜDÜKLER ÇALDI"

İkinci yarının büyük bölümünde iyi pres yapan konuk ekip Beşiktaş'tı. Fenerbahçe'de bloklar arası boşluklar oluşmaya başlamıştı ve gol umutlarını ani atak şansı veya duran toplara bağlamıştı ev sahibi. Maçın hakemi faul olmayan pozisyonlara düdük çaldı. Net faul beklenen anlarda 'Devam' dedi. Orkun'un yerde kaldığı ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda oyun taçla başladı. Çok kötü bir hakem yönetimi izledik. Gecenin oyuncusu Cerny, tam final anında yine sahneye çıkı. Sakin ve mükemmel hareketlerle ikinci golünü attı. Beşiktaş derbiyi kazanırken oyun olarak da daha diri ve tempolu oynayan taraftı. (Ercan Taner/ Sözcü)

"FENERBAHÇE'Yİ SAHADA KAYBOLANLAR YAKTI"

Ne derbi ama iki takım da birbirinden eksik... Ligde Fenerbahçe’nin muhteşem geri dönüşüyle tarihi bir zafere çevirdiği geceden tam 8 isim farklı gerekçelerle kadroda yoktu. Beşiktaş’ta da durum iç güveysinden halliceydi... Buna rağmen sahaya çıkan oyuncular keyifli bir mücadele seyri sundu. Yine Beşiktaş kaçtı, Fenerbahçe kovaladı da, bu sefer sollayan Kartal oldu. Türkiye’nin tek yenilmezi ünvanlı Fenerbahçe’nin apoleti kupada söküldü. Fenerbahçe’yi kadroda olmayanlar değil de sahada kaybolanlar yaktı. Kalede Tarık, beklerde Mert ile Levent, asları aratmıyordu. Göbekte İsmail’e eşlik eden Bartuğ sırıtmıyordu. Ama kanatlardaki Szymanski ile Oğuz’un en uçta sorumluluk alan Kerem’in zayıf oyunu, topa sahip olan Fenerbahçe’nin skora hâkim olmasının önüne geçti. Beşiktaş ise eksiklerine rağmen daha güçlü bir kadroyla çıktığı sahada beklentilerin altında oynasa da Cerny ile maça asıldı. (Mehmet Emin Uluç/ Türkiye Gazetesi)

Fenerbahçe'nin tek golünü Marco Asensio kaydetti

"ORKUN'UN POZİSYONU TERTEMİZ"

Özledik böyle güzel davranışları. Sakın, "bu bir kupa maçı o nedenle gerginlik olmadı demesin" kimse, bu gözler, bu iki takımın yarıda kalan kupa maçlarını da gördü... O nedenle tüm centilmenleri tebrik ediyorum. Abraham'ın yaptığı penaltıydı ve çok gereksizdi, Orkun'un penaltı beklediği pozisyon temiz. Hakemin bazı faulleri kaçırması dışında en büyük hatası sadece üç dakika ekstra zaman oynatmasıydı. Geçtim iki kez sakatlık sebebiyle oyunun durmasından, 10 oyuncu değişikliği net olarak 5 dakika uzatma demektir... Nokta. (Turgay Demir/ Fotomaç)

"HAKEME İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİK"

Dünkü maçın ardından iki takımın futbolcularını iyi niyetlerinden ve centilmenliklerinden dolayı kutlamak lazım. Sahada öyle ters kararlar veren bir hakem vardı ki gerçekten izlerken inanmakta güçlük çektik. Oynatması gereken pozisyonlarda basit fauller çalan Oğuzhan Çakır, açık faullerde devam diyerek saç baş yoldurdu. F.Bahçe’nin kazandığı penaltıda doğru bir VAR müdahelesinde bulunan Buğra Taşkınsoy, Oosterwolde’nin son anlarda Orkun’u itmesinde maçın hakemine izleme tavsiyesinde bulunmadı. (Güntekin Onay/ Hürriyet)

Fenerbahçe, derbi maçına kadrosunda 13 eksikle çıktı

"FUTBOL BİLGİSİ ZAYIF"

12. Kural ve futbol bilgisi zayıf olan Oğuzhan Çakır daha maçın başında Orkun Kökçü’ye İsmail’in yaptığı sarı kartlık faulde avantaj oynatıp sarıyı atladı. 22. dakikada Kerem’e herhangi bir faul olmadığı hâlde çaldığı düdük yanlıştı, neyse ki, frikik gol olmadı. 28. dakikada Fenerbahçe atağını 2 No.lu yardımcı hakem, hatalı ofsayt bayrağı ile kesti. 40. dakikada Abraham’ın, Mert Müldür’ü formasından çekmesi penaltıydı. VAR müptelası Oğuzhan Çakır, bunu da kendisi değerlendiremedi. Oyun, iki dakika oynandıktan sonra VAR müdahalesiyle penaltı verildi. Ama üç gün önce oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçındaki formadan çekmeyi hakemin değerlendirmeyip, VAR’ın karışmaması, bizdeki hakem kararları ve VAR müdahalelerindeki çapraşıklığın en çarpıcı örneğiydi. (Ali Kunak/ Türkiye Gazetesi)

"İLK HAMLE İKİ BEK POZİSYONUNA YAPILMALI"

Beşiktaş’ta da yine bir olağan şüpheli, ligin ilk yarısının yıldızı Cerny idi en hareketli isim. Zaten maçın kaderini de iki golüyle Çek süperstar tayin etti. Jurasek bulduğu şansları kötü kullanmaya devam ediyor, Sergen Yalçın’ın transferini bizzat istediği Gökhan’da da gerileme sürüyor. Siyah beyazlıların kadrosunun Yalçın’ın iddia ettiği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum, özellikle ön tarafı bence kaliteli. Ancak takviye imkanı olacaksa ilk hamlenin iki bek pozisyonuna yapılması beklenebilir. (Uğur Meleke/ Hürriyet)

"EN BÜYÜK PROBLEM OĞUZ AYDIN"

Genç Bartuğ iyi görev yaptı. Asensio beklenen performansı sergileyemedi. Szymanski kendine güvenini kaybetmiş durumda. Bu açıkça görülüyor. Ama bana göre en büyük problem Oğuz Aydın. Böyle meziyetli bir oyuncu nasıl bu kadar kötü oynayabilir! Belli ki kendine bakmıyor. Kerem de milli takımda oynadığı görev yerinde çalışkandı ama üretemedi. Tabii kendisine de yardım gelmedi. F.Bahçe açısından en olumsuz görüntü, penaltı golü dışında rakip kaleye tek şutun gelmemesiydi. (Ömer Üründül/ Sabah)

Maçın sonucuyla Beşiktaş, C grubunda 3. sıraya yerleşti

"YENİLGİ TEDESCO'YA YAZAR"

Futbol kaliteli oyuncularla güzel ve keyifli... Dün hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta önemli eksikler vardı. Özellikle de Fenerbahçe'de tam 13 oyuncu çeşitli sebeplerle kadroda yoktu. Tedesco, böylesine önemli bir kupa maçı öncesinde Ederson ve Duran'a neden erken Noel izni verdi onu da anlamış değilim. Sen iki önemli silahını tatile gönderirsen, maçı da kaybedersin Tedesco! Bu yenilgi Tedesco'ya yazar!

Hakem Oğuzhan Çakır ve VAR Odası, Oosterwolde'nin pozisyonunda Beşiktaş'ın net penaltısını es geçti. Yine Fenerbahçe'nin Djalo'nun Szymanski'ye yaptığı müdahalede penaltısı güme gitti. Herhalde kupa derbisi berabere bitsin istediler. (Zeki Uzundurukan/ Fotomaç)

"SZYMANSKİ SON GÜNÜNÜ GEÇİREN TURİST GİBİ"

Oğuz bu performansıyla formayı çok da zorlayacağı veya istediği izlenimini vermedi. Szymanski ise İstanbul’da son gününü geçiren bir turist gibiydi. Sadece etrafı seyrediyordu. Tedesco’nun değişiklik şansı olsa ikinci yarıya bile çıkmazdı da çaresizlikten maçı tamamladı. Ve de uzatmalarda bir çuval inciri berbat etti. İki takımın da beraberliğe razı olduğu bir anda kaptırdığı top Beşiktaş’ı galibiyete taşırken, Szymanski arkadaşlarının bu zorlu günde verdiği emeği bir çırpıda çöpe gönderdi. Fenerbahçe hikayesi de dün gece itibariyle bitti sanki... (Ediz Sırapınar/ Milliyet)

Tiago Djalo ve Sebasitan Szymanski'nin pozisyonu maçtan sonra gündem oldu

"BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI GÜME GİTTİ"

İkinci yarı pozisyon üreten takım Beşiktaş'tı. Bir dakika içinde neredeyse kaleci Tarık, 2-3 önemli gol pozisyonunu bertaraf etti ama son dakikada Cerny'ye engel olamadı. Bu golde Abraham pas vereyim dedi, veremedi. Sanki topun üzerinden atlamışçasına bir asist yaptı, Cerny de Oosterwolde'den kurtulup golü yaptı. Oosterwolde'nin o pozisyonda Cerny'ye atlayışı üst düzey stoper mantalitesine sığmaz.

Hakem Oğuzhan Çakır, bu seviyenin hakemi değil. Vermediği kartlar, çaldığı fauller bu tip bir maça yakışmıyor. Son dakikalarda Orkun tam kafayı vururken Oosterwolde tarafından itildi, Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti. Szymanski ile F.Bahçe'nin beklediği penaltı tartışılır. Djalo topa hamle yapıyor ve topla teması var. Bundan dolayı hakemi eleştirmem. (Ahmet Çakar/ Sabah)

