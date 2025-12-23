Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi 2 golle geçen Beşiktaş'ta oyuncular Vaclav Cerny, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLSUN KİŞİLER"

Mücadelenin ardından hakem kararlarını eleştiren Salih Uçan, "Beşiktaş taraftarı çok büyük bir oluşum. Şampiyonluğu, kupayı, güzel galibiyetleri hak ediyor. Kötü zamanlar oluyor. 4 büyüklerin tarihinde uzun süre şampiyonluk yakalayamıyorlar. Böyle dönemler oluyor. Biz de bu sene çok şanssız beraberlikler, mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadık. Genele bakınca iyi oynayıp öne geçiyoruz, şanssız goller yiyoruz. Hakemlere de değinmek istiyorum. Beşiktaş'a kartlar basit çıkıyor. Orkun'a da bir hareket vardı. Biz sahanın içinde üzülüyoruz. Kartal rakibe 5. dakikası var yok yani, bastı basmadı, çat sarı kart. Sonra çocuğun müdahalesi kısıtlanıyor. Beşiktaş'ın böyle biraz durumlardan uzaklaşması gerekiyor. Her şanssızlık Beşiktaş'ın başına gelmemeli. Birileri dikkat etmeli. 2026'da biraz daha dikkatli olsun kişiler!" diye konuştu.

"PSİKOLOJİMİZİ BOZUYOR"

Ligdeki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartı hatırlatan Orkun Kökçü, "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

"SENEYİ BU ŞEKİLDE BİTİRMEYİ HAK ETMİŞTİK"

Maçta galibiyet gollerini atan Vaclav Cerny ise "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk. Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası