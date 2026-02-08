Bulgaristan’daki yoğun yağışlar sonrası debisi hızla yükselen Meriç Nehri’nin taşmasıyla Edirne’de tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan hayvanları botlarla tahliye ederken, çiftçiler mallarını kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi.

Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.



Bulgaristan'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 95'e ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandığı öğrenilirken, Meriç Nehri'nin debisinin 1157 metreküp/saniyeye kadar yükselerek artmaya devam ettiği bildirildi.



Üç nehrin birleştiği Edirne'de, nehir kenarlarında bulunan yerleşim alanları ve tarım arazilerinde yaşayan vatandaşlar tedbir alırken, AFAD ve jandarma ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekliyor.



HAYVANLARININ CANINI AFAD KURTARDI

Meriç Nehri'nin yatağından çıkması sonucu birçok hayvan sular altında kalan alanlarda mahsur kaldı. Su basan yerleşim alanlarına botlarla giren AFAD ekipleri; koyun, köpek, kedi ve çok sayıda hayvanı güvenli bölgelere tahliye etti.



Edirne sular altında! Meriç taştı, can pazarı yaşandı

Hayvanlarına yeniden kavuşan çiftçiler, yaşadıkları sevinci gözyaşları içinde dile getirirken, bölgede su seviyelerinin yakından takip edildiği ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

